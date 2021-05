Collecchio, bilancio virtuoso

Collecchio Un bilancio straordinario per un anno straordinario come quello segnato dalla pandemia. «Il 2020 – ha spiegato l'assessore al bilancio William Pietralunga illustrando, in consiglio, il rendiconto della gestione 2020 - ha visto l'amministrazione far fronte ad una situazione inedita anche attraverso un impegno finanziario ingente per sostenere famiglie, attività economiche e realtà colpite dalla pandemia».

Sono stati garantiti i servizi e sostegni straordinari come distribuzione di mascherine, consegna a domicilio dei farmaci e di pacchi alimentari e apertura dei centri estivi e delle scuole, nel rispetto delle misure anticontagio. Sono stati stanziati 483 mila euro a sostegno di imprese e commercio, e 443 mila per famiglie e terzo settore, per un totale di 926 mila euro. Dei 926 mila euro, 248 mila euro sono stati destinati alla riduzione della Tari – tariffa rifiuti, 55 mila per la cancellazione della Tosap; 150 mila euro di contributi ad imprese e commercianti, 20 mila alle cooperative di garanzia, 10 mila euro per gli spettacoli viaggianti; 235 mila euro di contributi diretti e solidarietà alimentare e 111 mila euro per abbattimento di rette e contributi per lo sport. E poi 35 mila euro per sostenere i centri estivi, 27 mila per le associazioni sportive, 10 mila alla scuola materna paritaria Giovanni XXXIII e altri 25 mila a sostegno delle associazioni. Il bilancio 2020 presenta un avanzo libero di circa 1 milione di euro.

Le entrate derivanti da Imu e Irpef si sono mantenute in linea con gli anni precedenti. Patrizia Caselli dell'opposizione di Cambiamo Collecchio ha parlato di un «bilancio fuori dal comune, per un anno che è stato eccezionale ringraziando i collecchiesi». Il rendiconto è stato approvato con i voti favorevoli della maggioranza, contraria la minoranza. Via libera anche alla variazione al bilancio 2021-2023, votato dalla maggioranza e che ha visto l'astensione della minoranza.

In variazione ci sono 160mila euro per la realizzazione del parco inclusivo con giochi bimbi per disabili grazie a finanziamenti di Fondazione Monte Parma, Parmalat e ditta Bertazzoni. A cui si aggiungono 239 mila euro di contributi per agevolazioni Tari; 200mila euro per le scuole grazie ad un finanziamento di Fondazione Cariparma; 200mila euro di manutenzioni straordinarie; un milione e mezzo di euro per la sicurezza idrogeologica con fondi statali e regionali, e altri 180 mila euro di fondi statali per la sistemazione del sistema di illuminazione del campo da baseball.

