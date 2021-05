La vecchia Salso? Ora la si può rivivere con un «clic»

Oltre duemila immagini della storia salsese racchiuse in 39 album fotografici: il personale della biblioteca Romagnosi ha concluso in questi giorni il progetto che prevede la digitalizzazione di parte dei documenti fotografici conservati.

Le raccolte fotografiche, prevalentemente degli anni ‘50 e ‘60 del Novecento, riguardano eventi, luoghi, personaggi famosi, mutamenti sociali ed urbanistici: le risorse documentarie, oggi in rete, rientrano in un progetto innovativo più ampio e condiviso, pianificato dal servizio informatico comunale.

Ogni scatto racconta un avvenimento, un tempo passato dove ritroviamo luoghi contemporanei che guardati a distanza di decenni rivivono di antichi splendori. Queste sensazioni «retrò» si scoprono marcatamente nell'album dedicato ai grandi artisti che cavalcarono le scene del Teatro Nuovo. Le immagini digitali fanno «rinascere» anche il grandioso Corso dei fiori, oppure scoprire la vivacità serale di Tabiano.

Si ricordano anche importanti eventi, come il Salso Film & TV Festival oppure gli anni d'oro di Miss Italia e la bellezza italiana. Ma non mancano immagini più datate relative all'inizio del Novecento.

Le fotografie, prevalentemente in bianco e nero, appartengono a diversi studi fotografici attivi a Salsomaggiore: Renzo Crovini, Gianni Moreschi, Nando Preti, che esercitarono la loro attività nella città termale. «Il patrimonio fotografico della biblioteca è stato valorizzato e reso fruibile al pubblico – afferma l'assessore alla Cultura, Pasquale Gerace – La riproduzione digitale delle immagini ha anche uno scopo di mantenimento del materiale documentario della biblioteca, materiale sarà oggetto di successiva utilizzazione per manifestazioni a tema, nell'ottica di una valorizzazione dello stesso e della città anche in vista di Parma 2020».

M.L.