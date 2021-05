Palanzano, addio a Edda Re

Palanzano Era un'istituzione della Valle dei Cavalieri Edda Re, una di quelle figlie della montagna, che dalla montagna ha ereditato bontà, generosità e una grande dignità. Ora che se ne è andata Palanzano ha perso un pezzo del suo cuore: sembrerà strano non scorgerla, seduta davanti a casa, pronta a scambiare una battuta con i compaesani. Era una donna di una volta, Edda, allo stesso tempo emancipata e moderna: fu una delle prime a prendere la patente, grazie alla quale poteva consegnare gli ordini che ricevevano la macelleria e il negozio di alimentari di Palanzano dove Edda lavorava con il papà Pio e la sorella Tina.

Classe 1934, Edda era una donna forte, forgiata anche dalle avversità della vita: a 10 anni è rimasta orfana della mamma Flora. Nel 1971 sposò Pietro Candellari, con il quale ebbe tre figli: Egidio, Floriana e Gianni.

«Una delle cose più importanti che mia mamma ci ha insegnato – spiega il figlio Gianni – è stata come affrontare le grandi difficoltà che riserva la vita con grande spirito, fede, forza e ottimismo». Sempre molto attiva nella vita del paese – dalla Pro Loco alla Parrocchia – Edda era una nonna molto affettuosa per i suoi nipotini Luca e Sara, ed aveva una grande passione per lo sport, e per il calcio in particolare, nata grazie al fratello Sergio, mitico terzino del Palanzano, squadra della quale non si perdeva una partita. Donna generosa, gentile e di grande spirito, era sempre gentile e cortese con tutti. I funerali si terranno oggi partendo alle 9 dall'Ospedale Maggiore per la chiesa di Palanzano.

Beatrice Minozzi