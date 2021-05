Busseto, ladri in due villette

Busseto

Ladri violenti in azione, ieri mattina, a Semoriva di Busseto.

I soliti ignoti hanno messo a soqquadro e svaligiato due case e, quel che è peggio, hanno ferito e narcotizzato un cane.

Tutto è successo tra le 8 e le 9, nel centro della piccola frazione bussetana. I proprietari delle due case si erano assentati per andare, come ogni giorno, al lavoro. L’ultimo di loro è uscito di casa intorno alle 8 e, un’ora più tardi, un parente si è recato nell’abitazione per svolgere alcuni lavori.

Al suo arrivo ha trovato le porte aperte, danneggiate e l'alloggio sottosopra: intuito subito quello che era successo, ha lanciato l’allarme.

Poco dopo lo scenario è ulteriormente peggiorato. Infatti in uno dei due appartamenti giaceva a terra, privo di sensi, un giovane cagna di nome Luna, un incrocio tra un pastore abruzzese e un border collie che aveva già affrontato e allontanato i ladri solo pochi mesi fa.

In quella occasione Luna li aveva anche azzannati; erano riusciti a fuggire ma le tracce di sangue a terra avevano lasciato chiaramente intendere che i malviventi se l’erano vista brutta.

Stavolta, purtroppo, hanno avuto ragione anche del cane: lo hanno narcotizzato e colpito sulla testa, probabilmente con un bastone o un tubo, facendogli perdere i sensi.

Una volta reso inoffensivo l’animale hanno compiuto un vero e proprio raid alla ricerca di qualcosa da rubare, rovistando in armadi e cassetti, così come avvenuto nell’abitazione vicina.

Dalle due villette, alla fine, hanno asportato circa 400 euro oltre ad anelli e preziosi. A tutto questo si deve però aggiungere l’entità dei danni creati, che ammontano a svariate migliaia di euro.

Per quanto riguarda la coraggiosa Luna, le sue condizioni sono migliorate nel corso della giornata.

Il cane è stato immediatamente affidato alle cure di un veterinario. Ha riportato un trauma cranico (la speranza è ovviamente che non abbia conseguenze) ma, per fortuna, se la caverà, grazie anche alle amorevoli cure dei suoi proprietari che le sono profondamente affezionati . Comprensibile la rabbia e la frustrazione delle famiglie derubate, alle quali è andata la solidarietà di tanti.

Su quanto accaduto indagano i carabinieri della compagnia di Fidenza.

Nel frattempo, tutti coloro che avessero notato auto, situazioni o persone sospette aggirarsi ieri nei pressi della frazione bussetana sono chiaramente invitati a mettersi in contatto con i carabinieri.

p.p.