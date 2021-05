Davines, pensione per l'amministratore delegato Braguzzi: «Un bel pezzo di vita»

Vittorio Rotolo

Dei diciassette anni passati in Davines, nelle vesti di amministratore delegato e direttore generale, Paolo Braguzzi porterà sicuramente nel cuore la meraviglia destata dalle idee che prendono forma, si evolvono in progetti e diventano infine marchio di fabbrica. Non è mai un punto di arrivo, questo, bensì la «conditio sine qua non» per proiettarsi verso un nuovo e più ambizioso traguardo. Possiamo paragonarla ad una dolce melodia, l’essenza della continua scoperta. Capace di far vibrare le corde dell’anima. Un po’ come accade ascoltando le note di Giovanni Allevi, artista che peraltro è tra i preferiti in assoluto di Braguzzi.

Sapevano pure questo, in Davines. E quando è arrivato il momento dei saluti - solo un arrivederci, dal momento che Braguzzi resterà nel consiglio di amministrazione - l’azienda ha saputo ancora una volta stupire il suo manager. «Al Village, ho visto un pianoforte e non capivo cosa stesse accadendo - racconta Braguzzi -. Poi, si è materializzato il Maestro Allevi: immaginate quanta emozione per un appassionato di musica e, in particolare, di quel tipo di musica. È stato davvero uno splendido regalo».

In Davines, Braguzzi ha trascorso «un bel pezzo di vita». L’ha vista crescere in maniera esponenziale questa azienda - oggi leader nel settore della cosmetica professionale -, in termini di fatturato e di acquisizione di nuove quote di mercato. «Ma al di là dei numeri, che indubbiamente hanno un peso specifico nella vita di un’impresa, Davines può e deve essere prima di tutto orgogliosa di aver raggiunto e consolidato una posizione di prestigio a livello internazionale rimanendo fedele a se stessa. Lo abbiamo fatto, tutti insieme, legando la spinta all’internazionalizzazione e gli investimenti in processi qualitativi all’avanguardia ad una visione ispirata ai valori etici ed alla sostenibilità. La creazione della Carta Etica - ricorda - ha segnato un punto di svolta, nel percorso di Davines: a dipendenti e collaboratori è stata offerta la possibilità di descrivere il tipo di azienda nella quale volevano lavorare, ma al contempo si è riusciti a dare un senso a ciò che stavamo facendo. La nostra missione non poteva rimanere confinata nella produzione di un ottimo shampoo o di un’ottima crema: dovevamo far sì che, attraverso quello shampoo e quella crema, si creassero le condizioni per migliorare la vita dei nostri clienti e più in generale della comunità, con uno sguardo rivolto all’ambiente. Il Davines Village è la rappresentazione fisica di questo concetto: un luogo che riflette i valori dell’azienda, sostenibile dal punto di vista energetico e pure bello esteticamente. Perché circondarsi di bellezza può aiutare le persone a vivere meglio, stimolando comportamenti virtuosi».

Crede in ciò che fa, questo manager. Ha cominciato la sua carriera occupandosi di marketing e, ora più che mai, ne esalta la centralità: «Oggi - osserva - grazie ai social si può comunicare con il mondo intero ed il feedback da parte dei clienti risulta immediato».

Ma è soprattutto un uomo che ama lasciarsi guidare dall’entusiasmo, Braguzzi. È sempre stato così per lui, che già a 33 anni dirigeva la filiale italiana di un multinazionale tedesca. «Non mi sono mai preoccupato più di tanto, davanti alle nuove sfide», chiarisce. Preoccupato, in realtà, non lo è neppure adesso. «Mi sono interrogato a lungo su come sarebbe stata la mia vita, dopo che avrei smesso di lavorare. Queste settimane le ho quindi vissute pure con curiosità. Il tempo della pensione lo sento ancora lontano: diciamo che, d’ora in avanti, avrò più tempo da dedicare ad altri interessi», sorride Braguzzi.

Il suo futuro è da volontario, per una buona causa. «Voglio rimanere attivo nel circuito B Corp, di quelle imprese come Davines che hanno cambiato paradigma, scegliendo di vivere in totale armonia con le persone, la comunità e l’ambiente, a beneficio di un progresso che sia a favore di tutti. Fra gli imprenditori, c’è ormai una sensibilità diffusa su determinati aspetti. Ed è una grande fortuna. Nel post-pandemia, infatti, l’Italia potrà diventare un esempio di sviluppo sostenibile. È nel nostro dna», asserisce Braguzzi.

A raccogliere il suo testimone, in azienda, sarà Anthony Molet, che ha ricoperto la carica di Ceo di Davines North America. «Ci conosciamo da tempo. Ed Anthony conosce perfettamente i valori di Davines: saprà interpretarli al meglio, ne sono certo».

Il ritratto più veritiero di Braguzzi, originario di Mantova e laureato in Economia e Commercio, è restituito dalle parole di Davide Bollati, presidente del Gruppo Davines, che di lui apprezza «la leadership etica e organizzativa, l’integrità personale e professionale, l’impegno costante che ha contribuito significativamente a infondere una cultura della sostenibilità in azienda e a costruire una comunità animata da questi stessi valori». Con Parma, è stato subito amore. «L’unico rammarico - rivela Braguzzi - è di non essermi stabilito in questa città. Ma avendo la famiglia a Mantova, ho preferito continuare a fare il pendolare. Ecco, le due ore giornaliere di macchina non mi mancheranno affatto». Eppure, sono servite anche quelle. «Ho cercato di impiegare il tempo di viaggio in maniera intelligente, lasciando che maturasse magari qualche bella intuizione. E qualcosa, devo ammettere, è venuta fuori. Altre, invece, sono nate al Parco Ducale o in Cittadella, dove mi piace andare a correre: le idee emergono più facilmente, quando la testa è libera dallo stress. Correndo, ho scoperto la mia creatività».