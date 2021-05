Golf Club, il Comune ci riprova: nuova asta, ora «bastano» 2,3 milioni

Campo da golf, il Comune ci riprova: l’asta per la cessione del struttura di Pontegrosso è stata fissata per il 20 maggio. Si tratta del secondo tentativo: infatti nelle scorse settimane era andato deserto il primo bando d’asta per la vendita, con nessuna offerta pervenuta, rendendosi quindi necessaria una seconda asta, che sarà al ribasso. Dagli iniziali 3 milioni e 190 mila euro, il prezzo di base d’asta scenderà a 2 milioni e 392 mila euro circa. © RIPRODUZIONE RISERVATA

Campo da golf, il Comune ci riprova: l’asta per la cessione del struttura di Pontegrosso è stata fissata per il 20 maggio. Si tratta del secondo tentativo: infatti nelle scorse settimane era andato deserto il primo bando d’asta per la vendita, con...