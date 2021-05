Ingegnere bello e ricco, ma è tutto falso: insegnante vede svanire 40mila euro

Georgia Azzali

Un giovane ingegnere. Sguardo intenso e una vita avventurosa sulle navi che solcano gli oceani. Un bel romanzo rosa, di quelli che in tante divorerebbero pagina dopo pagina sognando ad occhi aperti. Fred Greens, si faceva chiamare il bel professionista conosciuto sui social. Ma anche il nome era falso. Tutto era una colossale menzogna. L'unica verità sono i quasi 40mila euro che nel giro di pochi mesi Paola (la chiameremo così) gli ha versato senza averlo mai incontrato. E soprattutto senza mai più rivedere un soldo. Anche se ieri per il vero Fred, un 26enne nato a Firenze da famiglia di origine nigeriana e casa a Parma, è arrivata la condanna. Due anni e 3 mesi e 3.000 euro di multa per riciclaggio (in questo filone processuale), perché il ragazzo, ora in carcere per altri reati, aveva poi trasferito il denaro su conti intestati ad altri, oltre ad aver fatto una serie di prelievi. Il pm Silvia Zannini aveva chiesto 3 anni, oltre a una multa da 4.000 euro.

Una truffa del cuore. Tradita da quel fiume di nuove sensazioni, Paola: dopo tanto tempo si era sentita al centro del mondo di un giovane uomo bello e gentile, ammirata e desiderata. A 50 anni, una laurea in lingue e letterature straniere, non avrebbe mai immaginato di essere raggirata. Di poter essere così ingenua.

Era stato Fred a lanciare l'amo nel febbraio del 2016. Prima chiedendole l'amicizia su Facebook e poi tramite Messenger. Si erano poi sentiti spesso anche al telefono. E lui aveva cominciato a recitare il suo copione infarcito di dolcezza e complimenti. «Mi diceva che era un ingegnere che lavorava su una nave al largo delle coste dell'India. Poi ha cominciato a chiedermi soldi, tanti soldi. Non riesco ancora a realizzare adesso come sia potuta cadere in questa trappola, perché mi ha fatto una specie di lavaggio del cervello», ha spiegato Paola davanti ai giudici.

Quasi nove mesi di messaggi e belle parole al telefono. Mai un incontro, ma una lunga serie di bonifici e versamenti su conti indicati da Fred. Che diceva di masticare poco l'italiano e parlava inglese, ma Paola non aveva problemi, perché insegna la lingua di sua Maestà. Era riuscito a farle credere di avere 80mila euro in contanti e di volerglieli spedire «perché da lei erano al sicuro», ma avrebbe dovuto ottenere dei codici per poter sbloccare quei soldi. E il denaro inviato da Paola sarebbe servito proprio per poter avere quelle chiavi d'accesso. In particolare, due bonifici - uno da 27.555 euro e un altro da 11.999 - sono finiti su un conto in una banca di Parma intestato al 26enne. E poi hanno preso strade diverse, arrivando su conti intestati a cittadini nigeriani e in un caso anche in un istituto di credito in Croazia.

Ma nel novembre del 2016, così come era improvvisamente arrivato nella sua vita, Fred si era eclissato. Paola aveva chiamato la società per cui diceva di lavorare e gli aveva risposto un certo Henry Scott: le aveva raccontato che Fred era ricoverato in un ospedale in Qatar e aveva bisogno di soldi. Poco dopo le aveva fatto sapere che era stato arrestato per possesso di sterline. E in quel momento Paola deve guardarla in faccia la realtà. Fa denuncia. Finisce di ingannare se stessa.