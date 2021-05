Musetti si lega a Parmacotto nel segno della tradizione

È il più giovane tennista al mondo presente nella top 100. Ha vinto gli Australian Open under 18 nel 2019 a 16 anni, età in cui nessun altro italiano aveva conquistato uno Slam a livello juniores.

Oggi Lorenzo Musetti, classe 2002, è già una realtà del tennis tricolore, con enormi margini di crescita e un futuro radioso davanti a sé.

Nell’attesa che mostri il suo talento nella nostra città a partire dal 22 maggio, Lorenzo ha firmato un contratto di sponsorship con un’ importante realtà del territorio: Parmacotto.

L’appuntamento per conoscere meglio Musetti, quindi, è fissato: per oggi alle ore 19 sul canale Instagram dell’azienda parmigiana.

«Parmacotto è un brand che conoscevo molto bene per l’alta qualità dei suoi prodotti già prima che mi contattassero i suoi dirigenti. Dato il periodo non ho mai avuto il piacere di incontrare di persona i vertici aziendali ma abbiamo fatto tante riunioni video e ci siamo piaciuti molto velocemente».

Questa sponsorship ha basi comuni: siete entrambi amanti della tradizione e appassionati a nuovi stimoli.

«Si tratta di una bella opportunità nata perché Parmacotto cercava un ragazzo che rispecchiasse i valori in cui si rivede: qualità, genuinità, tradizione e innovazione. E poi anche io come Parmacotto cerco di farmi promotore di uno stile di vita sano ed equilibrato. Infine sono un giovane che gioca con uno stile retrò quindi il connubio è perfetto».

A proposito di tradizione: il tuo rovescio a una mano ci richiama al grande tennis del passato.

«Da quando ho impugnato la racchetta, è sempre stato naturale fare il rovescio a una mano. E poi mi viene così bene che non vedo il motivo di cambiare. Forse è addirittura il mio colpo migliore. In questo modo ho più possibilità di variare il gioco e aumentano le armi nel mio bagaglio tecnico».

Dalla tradizione all’innovazione: è vero che sei un appassionato di tecnologia?

«È vero, in particolare legata alla musica: viaggiando tanto, per esempio, per me è fondamentale avere un paio di cuffie funzionali e comode. L’ultimo acquisto è stata una cassa portatile: ho una playlist lunghissima su Spotify. La ascolto sempre prima dei match».

A breve arriverai nella nostra città per l’Emilia Romagna Open. Che torneo ti aspetti?

«Un torneo che avrà un valore particolare perché sarà l’ultimo appuntamento prima del Roland Garros. A quel punto avrò ben chiaro il mio stato di forma, subito dopo il torneo di Roma: ci sono tanti motivi per cui non posso sbagliare. E poi, se ci sarà l’apertura al pubblico, potrei avere i miei familiari e gli amici sugli spalti».

Già perché sei originario di Carrara, a meno di due ore da Parma.

«Esatto e in passato ho già giocato due volte qui. Mi sono sempre trovato benissimo anche se non ho ottenuto risultati rilevanti. Ricordo tuttavia sempre una sensazione positiva nel rapporto con la gente, con il territorio e, ovviamente, a tavola».

Il prosciutto ora entrerà di diritto nella tua dieta?

«C’è sempre stato, in realtà. In particolare quello cotto: questione di gusti. Ammetto di non essere un grande chef. Gioco meglio a tennis (afferma ridendo ndr). Tuttavia, avendo trascorso il periodo di lockdown dai miei genitori, ho cercato di rubare alcuni segreti a mamma. Inoltre da quando vivo a Monte Carlo da solo, ho cambiato il mio approccio alla cucina».

La vittoria dell’Australian Open Juniores, invece, ha cambiato la tua vita?

«È stato sicuramente il punto di partenza di una crescente attenzione mediatica. Jannik Sinner non aveva ancora iniziato la sua rincorsa verso il vertice della classifica e gli occhi del tennis italiano erano puntati su di me. Poi arrivò l’intervista a “Che tempo che fa” e… boom. Personalmente non sono cambiato. Sono però aumentate le pressioni. All’inizio non ero abituato. Non è stato semplice».

Tu e Sinner siete i golden boy del tennis italiano. Com’è il vostro rapporto?

«Siamo amici fuori dal campo. Ormai ci vediamo tutte le settimane in giro per il mondo. Lui è formidabile. C’è grande stima nei suoi confronti. Ma la cosa è reciproca per sua stessa ammissione. Speriamo di condividere tanti successi in futuro».

Il futuro a breve termine, intanto, è ricco di obiettivi.

«Dal punto di vista tennistico voglio entrare stabilmente nei top 50. Extra campo devo affrontare l’esame di maturità: avrò le prove scritte e orali tra il Roland Garros e Wimbledon. Spero di riuscire a dedicare il giusto tempo allo studio e, ovviamente, al glorioso torneo inglese».

Pietro Razzini