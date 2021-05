Quei sogni scomparsi nella feroce follia di una notte senza senso

Sulla pagina Facebook aveva messo la foto di una moto che impenna, una di quelle che a guidarle ti fan sembrare uno giusto. Ma a sentire la vicina di casa che lo vedeva uscire ogni giorno Daniele Tanzi, 19 anni da compiere tra un mese, era invece un buono, il classico ragazzo che quando lo incontri per le scale ti tiene aperta la porta.

«Lo so che non è certo quello che conta – racconta. - Ma conoscendolo certo non potevi immaginare per lui una fine così».

Così, ovvero col torace e l'addome profanati da ventiquattro coltellate che lo hanno lasciato riverso su quel divano sfondato, in una stanza di cemento e abbandono. Solo l'autopsia potrà confermarlo: ma pare che alcuni fendenti fossero diretti proprio al cuore.

E infatti Daniele non ce l'ha fatta e adesso a Casalmaggiore, la cittadina dove viveva con la famiglia arrivata dalla Puglia una ventina di anni, fa si respira il dolore. E ci si scontra con l'incredulità.

Daniele abitava con i genitori e due fratelli più piccoli e l'anno scorso aveva terminato il corso triennale per operatore meccanico alla Fondazione Santa Chiara. Raggiunto il pezzo di carta aveva subito cercato un lavoro, per il momento senza fortuna, e anche il direttore della scuola, dovendolo ricordare oggi, si stringe nelle spalle. «Non era un bullo, uno aggressivo», spiega. «Era un ragazzo rispettoso, educato, con un ottimo rapporto con gli insegnati». Ma più si insiste su questo aspetto meno si capisce allora il perché di questo dramma, meno si riesce a farsi una ragione per una tragedia che pare avere la sua assurda spiegazione solo nella gelosia.

La gelosia per Maria Teresa, l'aspirante parrucchiera poco più che diciottenne che al momento dell'aggressione era con Daniele e che ora porterà per sempre dentro il ricordo di quel momenti di feroce follia. Lei che si fotografava vezzosa con la posa da star davanti allo specchio, lei che faceva le smorfie nei selfie aprendo, uno dopo l'altro profili sui social, adesso dovrà fare i conti con la morte. Quella di quel ragazzo a cui voleva bene ucciso, spaventoso paradosso, proprio da un altro giovanissimo. Che la voleva tutta per se.

Nelle prossime ore, è ovvio, Patrick Mallardo, il diciannovenne di Parma accusato dell'omicidio, verrà interrogato ancora e anche Maria Teresa verrà sentita dagli investigatori per cercare di capire cosa sia successo in quel vecchio mulino che loro, con ingenuità da ragazzini, avevano trasformato in una alcova. E ricostruire se prima delle coltellate ci sia stato un confronto, forse un litigio. Magari una scazzottata.

Ma questo non potrà cambiare la situazione, non riporterà indietro la lancetta a prima di mezzanotte e quaranta quando Patrick, studi interrotti all'Ipsia prima di passare ad un istituto professionale di Reggio Emilia, prendesse in mano il telefono componendo il 118 per scandire con voce di metallica freddezza. «C'è un ragazzo accoltellato. Mandate una ambulanza».

Una glaciale lucidità che farebbe il paio con quanto ricostruito dagli investigatori che parlano di «premeditazione» e di «piano congegnato con cura» ma che sembra assurdo in un ragazzo così giovane. Anche se colpisce un post di Patrick che, sulla solita piazza globale dei social, aveva di recente pontificato: «se spari a tre ladri e ne colpisci uno devi andare al poligono e non in galera».

Ma queste forse sono le sbruffonate dei 18 anni, le frasi ad effetto per fingersi un duro davanti a chi, come Maria Teresa, occhi belli e pose da vamp bambina, cercava un ragazzo con cui sognare. D'altra parte sembrerebbe che sia stata proprio lei, senza sospetto, a rivelare a Patrick che l'altra sera sarebbe andata con Daniele al vecchio mulino. E certo lei, romantica come è giusto esserlo a quell'età, non poteva immaginare che questo gli avrebbe armato la mano. Di questa storia, come è ovvio, ci sono molti aspetti ancora da chiarire, tante tessere di questo puzzle di dolore da incastrare. C'è da capire se il delitto sia avvenuto poco prima della chiamata al 118 o se, come sospetta qualcuno, sia trascorso del tempo tra le coltellate e la richiesta d'aiuto. E allora sarebbe interessante capire quali parole abbia trovato Patrick, con le mani sporche di sangue, per riempire quel silenzio. E ancora farebbe male, ma sarebbe giusto sapere, se è vero che Daniele non ha neppure provato a difendersi. Come accade quando sta per succedere qualcosa che non riesci neppure ad immaginare. E ancora se sia possibile che Patrick, come tutti i giovanissimi nutrito a serie tv e videogames, abbia avuto la capacità di prevedere la mattanza. Al punto da portarsi il cambio d'abito per andare via senza problemi.

Ma lo abbiamo detto prima: questa è materia da indagini, da riscontri da mettere insieme a freddo. Ora è il momento del dolore e delle lacrime, della consapevolezza che Daniele non c'è più. E che anche le vite di Patrick e Maria Teresa, in ogni caso, saranno segnate. O azzerate. Ecco allora che salta agli occhi una frase di un rapper che Patrick aveva fatta proprio: «La cosa migliore di invecchiare è capire le cazzate che hai fatto e che ora non rifaresti mai». Peccato che a 19 anni proprio lui abbia fatto la più grande.

