Verdi, il compositore che amava i cani

Riaffiora tra i tanti un ricordo di molti anni fa che rinnova il mio stupore di fronte alla lettera inviatami dal direttore di «Quattro zampe» per chiedermi di scrivere un articolo sui cani di Verdi. L’invito, superato il disorientamento iniziale, trovò la mia adesione sospinta dalla curiosità di conoscere quale rapporto avesse Verdi con i cani ma soprattutto dalla mia lunga confidenza con gli ineffabili compagni, allora un indimenticabile Epaneul breton che divideva il mio impegno con un saggio, autorevole pastore tedesco.

Il primo pensiero fu quello di incontrare Alberto Carrara Verdi, erede del Maestro insieme alla sorella Gabriella, residenti entrambi a Sant’ Agata, testimoni di quella continuità che Verdi, col suo saggio pragmatismo, aveva prefigurata intendendo che in quella casa, modellata a calco delle sue predilezioni più segrete, quelle per la natura soprattutto, si continuasse a vivere. Con la naturale cordialità di gentiluomo di campagna Alberto mi ricevette a Sant’Agata presentandomi i cinque cani che gli offrivano compagnia e guardia: un bracco, un boxer, un magnifico corso di taglia grossa affiancato da un altro corso di taglia piccola e infine l’immancabile bastardino. Presenze necessarie che prolungavano una consuetudine del Maestro, l’attaccamento che egli aveva per i cani e più generalmente per gli animali. Del resto basta inoltrarsi pochi metri nel giardino per averne conferma quasi toccante, quel piccolo monumentino sotto i salici con l’iscrizione «alla memoria di uno dei miei più fidi amici». Vi è sepolto Loulou, il cane che trova il posto più ampio nella corrispondenza e probabilmente anche nella vita, ad ascoltare le parole che la Strepponi scrive a Leon Escudier nel dicembre del ‘60: «Il mio bianco Loulou che avete visto cucciolo è il più bel cane del mondo e oso dire il più fortunato. La fa da padrone con tutti e tutti gli obbediscono. Verdi ha la pazienza di camminare col suo cane sotto il mantello sistemato in modo che non rimanga fuori che il naso per respirare. La nostra casa di campagna avrà un nome e sarà quello di Loulou». Si tratta del piccolo maltese che Delfico ha fissato una quantità di volte con la sua pungente matita e che Filippo Palizzi ha “immortalato” nel delizioso ritratto che oggi è appeso nella camera di Peppina a Sant’Agata; ritratto graditissimo alla Strepponi che ringrazia il pittore tramite il comune amico Cesarino De Sanctis: «Direte a Palizzi che uno dei più bei complimenti al suo talento gli fu fatto dalla bambina del nostro giardiniere; vedendo il ritratto di Loulou domandò commossa che avesse fatto di male per attaccarlo al muro, persuasa che fosse il vero e vivo Loulou. La figlioletta ha quattro anni…».

Loulou, insomma, era “il cane di casa” sottolineava Alberto Carrara Verdi, per dire di un tipo di attaccamento particolare, di sapore domestico, nel quale si rifletteva inconsapevolmente lo straordinario affiatamento con la Strepponi. Ma c’era inoltre la prospettiva più aperta, quella della campagna, il ritmo più arioso della vita dell’agricoltore prediletto da Verdi. E in questo quadro va collocato anche il tema della caccia che affiora qua e là da qualche lettera; quella ad esempio indirizzata il 10 febbraio 1860 a Leon Escudier: «Dacché non fabbrico più note pianto cavoli e faggiuoli etc. etc. ma quest’occupazione non bastandomi più, mi sono dato alla caccia! Vale a dire, quando vedo un uccello, ‘Punf! ‘sparo; se prendo bene; se non prendo, felice notte».

Il tono lascia capire che andare a caccia per Verdi non aveva nulla della dissennata foia di cui siamo testimoni oggi, ma soltanto un corollario a quel passeggiare tra i campi proprio di ogni signore di campagna, il quale come sceglieva la compagnia del cane metteva a tracolla anche il fucile. E di cani nel giardino di Sant’Agata ne circolavano molti, cani di taglia grossa, molossi in particolare quelli prediletti da Verdi; il dottor Alberto mi ricordava qualche nome che si è tramandato in famiglia: Jena, Leon, Black. Quest’ultimo trova spazio negli epistolari; ne parla la Strepponi quando dice che “Loulou corre a briglia sciolta e litiga continuamente con Black, il mastino” ed affiora per molti anni, fino al 1868 quando dopo una lenta malattia muore. Già sul finire del’67 – un anno dannato per Verdi che vede scomparire il padre ed Antonio Barezzi – scriveva all’amico Arrivabene: «il mio povero Black è ammalato assai; non si muove quasi più e non vivrà a lungo», aggiungendo di aver «comandato un altro Black che si sta fabbricando a Bologna perché nel caso che mi venisse in testa di fare un altro ''Don Carlos'' non potrei senza un collaboratore di quella specie…». Un tono confidenziale che ritroviamo nella lettera che Verdi, mettendosi gustosamente nei panni del suo fedele amico, scrive nell’agosto del ‘65 a Ron Ron, il cane di Arrivabene firmandosi Black. Dopo aver rimproverato il “fratello dilettissimo” per non esserlo andato a trovare, gli descrive il suo padrone, che chiama maggiordomo: «Il mio maggiordomo, segretario ‘factotum’, quello dei ‘rampini’ /come Verdi chiamava le note/ non mi fa mancare nulla, amaretti continuano a piovermi in bocca, i grossi ossi sono per me, la zuppa pronta al mio risvegliarmi, tutta la casa a mia disposizione, ed ora che il caldo è soffocante io cambio appartamento e letto ad ogni momento e guai a chi mi tocca».

Appendice curiosa a quell’articolo: la direzione di «Quattro zampe», dopo l’articolo su Verdi, mi chiese se potevo scriverne uno… sui “gatti di Scarlatti”, richiesta nata dal ricorrente richiamo aneddotico di quella fuga che il geniale Domenico avrebbe composto usando come tema le note uscite dal clavicembalo prodotte da una veloce corsa del suo gatto sulla tastiera. Altra storia rispetto ai cani di Verdi, che rimase ovviamente inevasa.

Gian Paolo Minardi