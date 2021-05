«Appena mi chiudono in cella mi ammazzo»

Michele Ceparano

«In carcere? Potrei uccidermi». Una situazione già insostenibile e su cui si sta vigilando.

Patrick Mallardo, il diciottenne parmigiano accusato di aver assassinato il coetaneo Daniele Tanzi, residente nel Cremonese, a Casalmaggiore, la notte tra martedì e mercoledì nel mulino abbandonato di via Martiri della Liberazione, da più di ventiquattro ore è nel carcere di via Burla.

Il giovane, arrestato dai poliziotti della Squadra mobile di Parma, è crollato dopo un lungo interrogatorio durante il quale prima ha tentato di raccontare una verità diversa da come sono andati i fatti e poi ha ammesso le sue responsabilità.

Al termine di una lunghissima giornata, tutti i tasselli di una vicenda che ha choccato non solamente Parma, dove il delitto si è consumato, ma anche la vicina provincia di Cremona, sono andati al loro posto, com'è stato ricostruito ieri mattina nell'incontro con la stampa in procura.

A ripercorrere la vicenda c'erano il procuratore capo Alfonso D'Avino, il questore Massimo Macera e il dirigente della Squadra Mobile Cosimo Romano.

È stato Patrick, infatti, a colpire con un coltello numerose volte uccidendolo il coetaneo di cui era geloso, perché si era messo con la sua ex ragazza, la diciottenne Maria Teresa Dromì, ferendo successivamente anche lei.

Dopo essere crollato sotto le domande degli inquirenti, Mallardo non avrebbe più cercato alibi e avrebbe chiesto scusa a tutti, alla famiglia della vittima, a quella della sua ex fidanzata e anche alla sua, rovinate dal suo gesto.

In particolare, la mamma con cui il ragazzo - che ora deve rispondere di un'accusa così pesante - viveva, è sconvolta dal dolore.

E in quell'appartamento di Fognano, non c'è nessuna voglia di rispondere ai giornalisti. Troppo forte, infatti, è il dolore.

A provare a dire qualcosa, è il compagno della madre di Patrick che ancora non si capacita di quello che è successo.

«Ci è caduto il mondo addosso - si limita a dire -. Non avremmo mai pensato a una cosa del genere».

Lo descrive come «un ragazzo buono, che ci aiutava a tenere in ordine il giardino».

«La madre è distrutta» è la sua conclusione. Basta così. Chi per mestiere fa domande su tutto, questa volta deve fermarsi qui.

Tornando alle dichiarazioni rese prima di essere accompagnato in via Burla, Patrick avrebbe pronunciato parole terribili, di quelle che mettono paura solo a sentirle. Parole che sommano tragedia a tragedia.

Avrebbe, in pratica, minacciato di togliersi la vita in carcere.

A tanto sarebbero arrivati il rimorso e lo sconforto per un diciottenne coinvolto in una storia tremenda che rischia di schiacciarlo.

Ecco perché il giovane - che stamattina intorno a mezzogiorno affronterà in carcere l'interrogatorio di garanzia davanti al gip, mentre l'autopsia sul corpo di Daniele Tanzi dovrebbe avere luogo lunedì - sarà tenuto sotto stretto controllo all'interno del penitenziario cittadino.

Del resto - vista la giovane età dell'indagato, l'entità del crimine che gli viene contestato e l'eventualità di dover passare molto tempo fra le mure del carcere - nella serata di mercoledì in questura c'era anche Roberto Cavalieri, garante dei diritti dei detenuti del Comune di Parma.

Successivamente Cavalieri ha fatto visita a Mallardo in via Burla già due volte, la sera stessa del suo ingresso in carcere, e anche ieri.

Le parole del giovane accusato di un efferato omicidio, una volta caduti tutti e veli e tutti i tentativi di costruire una storia diversa da quella che era effettivamente avvenuta, avrebbero fatto suonare più di un campanello d'allarme.