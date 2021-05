Bellino: «Sarà il Giro della ripartenza»

In uno dei periodi più difficili della storia contemporanea l’aspirazione e il sogno di ciascuno di noi sono racchiusi in tre semplici parole: ritorno alla normalità. Ebbene il Giro d’Italia numero 104 che domani prende il via con la minicronometro di Torino a mio giudizio diventa il vessillo di questa improrogabile necessità perché anche se la pandemia scatenata dal Covid 19 non è ancora vinta, davvero s’intravvede la fine del lunghissimo e luttuoso tunnel. Per cercare di capire che Giro ci dobbiamo aspettare sono andato ad intervistare Paolo Bellino, Amministratore Delegato e Direttore Generale della Rcs Sport che organizza la grande corsa a tappe.

Torinese, classe 1969, lunga esperienza manageriale nella Federatletica, consulente del Comitato Olimpico Internazionale, nel 2014 è arrivato al vertice dell’azienda, leader del mercato italiano, che crea e gestisce eventi sportivi internazionali. «Un anno fa - esordisce – a causa della pandemia il calendario è stato stravolto per cui abbiamo disputato le classiche primaverili, Milano-Sanremo e Strade Bianche in piena estate mentre il pubblico del Giro ha scoperto i magnifici colori dell’autunno e le foglie morte che da sempre caratterizzano il Lombardia. Siamo riusciti a tagliare il traguardo finale appena in tempo, prima che la zona rossa bloccasse di nuovo tutto. Quest’anno abbiamo prospettive diverse, la situazione pandemica dovrebbe migliorare nel corso dei giorni ma il nostro livello di attenzione resta altissimo».

Vuol dire che anche il Giro 2021 come quello del 2020 si correrà in una sorta di bolla?

«Certamente, c’è un protocollo direi ancora più rigido a tutela dei corridori e del seguito, per cui tutti coloro che si aggregheranno alla carovana saranno sottoposti a tampone o essere stati vaccinati; come un anno fa ci sarà una struttura per affrontare ogni evenienza, una sorta di ospedale mobile che viaggerà insieme con noi, che provvederà a tutti i controlli per tutto il seguito».

Quanto incide sul piano economico?

«Non ho mai parlato di cifre e non lo faccio ora. Quello che mettiamo in campo ha sicuramente un costo significativo, ma la tutela della salute per tutti coloro che partecipano alla nostra manifestazione è assolutamente prioritaria».

Come ci si sente nel ruolo di ‘patron’ del Giro in tempo di Covid 19?

«Io non sono il ‘patron’, sono l’Ad di Rcs Sport, il direttore del Giro d’Italia è Mauro Vegni, che insieme con il suo staff ha la responsabilità dell’area tecnico-sportiva del ciclismo».

Che resta il settore più importante dell’azienda che lei presiede.

«Certamente, ma promuovere e gestire eventi internazionali fa parte del dna di Rcs Sport, basti pensare che in concomitanza con il Giro, dal 25 maggio al 27 giugno saremo impegnati in un avvenimento molto prestigioso (Volleyball National League) che richiamerà a Rimini sedici squadre femminili e sedici maschili, per un totale di 1.300 partecipanti nell’arco di tempo d’una quarantina di giorni. Mentre domenica 16 maggio Milano riprenderà ad ospitare la maratona».

Torniamo al Giro: che impatto ha correre la più grande manifestazione sportiva d’Italia senza la cornice del pubblico.

«Se guardo a quello che è successo l’anno scorso, devo dire che nonostante le restrizioni, il pubblico del ciclismo è stato eccezionale: non ci sono mai stati assembramenti, tutti indossavano la mascherina, tutti si sono attenuti alle disposizioni, usando il buon senso. Indubbiamente il fatto che sia uno sport che si svolge all’aria aperta è un punto favorevole. Per questo motivo io credo che il Giro d’Italia 2021 sia da considerare l’evento di quella ripartenza che sogniamo e auspichiamo. Ma è assolutamente indispensabile che tutti continuino a mantenere comportamenti corretti per non vanificare i sacrifici fatti finora».

A Giro concluso, quando lei si sente soddisfatto?

«Quando il bilancio sportivo è prioritario rispetto a quello economico. Se le cose sono andate bene si comincia subito a pensare alla gestione del prossimo. Un anno fa la corsa rosa ha avuto un andamento incredibile dal punto di vista emotivo, la lotta per la conquista della vittoria si è conclusa l’ultimo giorno con la cronometro di Milano. Archiviata l’edizione 2020 ci siamo subito buttati su quella di quest’anno dove potremo contare su un parterre d’eccellenza a livello partecipazione ed una copertura televisiva ancor più significativa».

Ovvero?

«Sia noi, sia la Rai abbiamo fatto ulteriori importanti investimenti in questo campo. Il Giro conquista anno dopo anno un pubblico sempre più internazionale, ecco dunque che abbiamo deciso di proporre una diretta integrale, dal primo all’ultimo chilometro, il che contribuirà ad aumentare la visibilità della manifestazione. La tv è un elemento fondamento per diffondere nel mondo la bellezza del nostro Paese».

Resta sempre difficile reggere il confronto con il Tour de France. I corridori più in auge del momento hanno optato per la Grande Boucle.

«Negli anni passati abbiamo sprecato molte occasioni, quindi il gap tra noi e loro si è allargato; aver messo le mani anche sulla Vuelta dopo la gestione di alcune classiche belghe ha dato ulteriore peso all’Aso, la società organizzatrice d’oltralpe e non possiamo ignorare che al vertice della Federazione ciclistica mondiale c’è un francese. Quindi è indispensabile concentrare i nostri sforzi, coinvolgendo sempre più governo e istituzioni, per acquisire sempre maggior visibilità e credibilità a livello internazionale. Sotto questo profilo, la felice intuizione di far scattare il Giro d’Italia 2018 lontano dai confini nazionale, da Gerusalemme, si è rivelata una mossa vincente».

Sono certo che il giorno in cui il Giro d’Italia potrà sfondare il tetto dei 23 giorni (ora sono concesse ventun tappe e due giornate di riposo) la grande kermesse della Penisola potrà agganciare una data cruciale del calendario, il 2 giugno festa della Repubblica. Avanzo l’ipotesi che questo sia un obiettivo che Paolo Bellino cerchi di raggiungere per attuare quel programma di coinvolgimento di governo e istituzioni cui ha fatto riferimento. E magari con un paio di giorni in più potrà trasformarsi in realtà l’idea di far partire il Giro dal Giappone o dagli Emirati, Paesi che da qualche anno hanno mostrato un interesse sempre crescente nei confronti dell’antico sport delle due ruote. Così come sono convinto che l’attuale Ad di Rcs Sport agevolerà in tutti i modi squadre italiane di prima fascia che riportino i corridori nostrani ad assumere un ruolo di protagonisti mentre ora figurano quali comprimari, mentre stanno emergendo nuove realtà come i ciclisti sloveni protagonisti della stagione 2020 e di alcune delle classiche del nord 2021. Una delle missioni più importanti del Giro d’Italia è quella di ritrovare un pubblico di giovanissimi come accadde negli Anni Novanta con Marco Pantani: allora migliaia e migliaia di ragazzini e ragazzine indossavano la bandana e volevano essere chiamati pirati.

Ovviamente il Giro d’Italia non può creare un nuovo Pantani, ma può gettare le premesse perché il ciclismo risvegli l’interesse degli adolescenti oggi attratti e affascinati da altre discipline.