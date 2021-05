Botte e minacce alla convivente, condannato

Roberto Longoni

La casa, quel giorno le parve fin da subito più vuota: rientrò, e il gatto non le andò incontro per strusciarsi contro le sue gambe. Lei allora chiamò più e più volte, ma niente: solo il sorriso beffardo dell'uomo con il quale conviveva le si parava davanti. Inutile ogni richiamo, anche quello prodotto scuotendo il pacchetto delle crocchette. «Hai visto il micio?» lei chiese alla fine. Lui scosse il capo, il sorriso trasformato in un ghigno. Il gatto della compagna, lui non lo sopportava proprio. In realtà, non sopportava più nemmeno lei, la madre della propria figlia appena nata: aveva cominciato a maltrattarla poco dopo che lei era rimasta incinta. E da allora non aveva più smesso, o con le parole o alzando le mani. L'amato gatto, per la donna era diventato un compagno di sventura. Fino a quel giorno, quando lui alla fine le fece trovare il micio morto, non si sa come (ma si può immaginare), metri sotto, ai piedi della finestra: «Per caso, è quello?»

Anche quella volta lei corse via di casa, per rifugiarsi dal padre. E anche poco dopo ritornò da lui, incatenata alla paura. «Sei pazza, nessuno ti crederà se mi denunci: ti faccio rinchiudere». Tra le tante offese e minacce, queste erano quelle che più facevano effetto. Unite a un'altra frase ancora: «La bambina? Figurati se la danno a te...». La fragilità della compagna era da sempre stata la sua forza. Lei in lui in un primo tempo aveva visto l'uomo con il quale costruire qualcosa, qualcosa di bello e diverso. Lui forse era anche partito con i migliori propositi, ma ben presto ci si era messo di mezzo la bottiglia. E forse in un certo senso anche lui era vittima, di quel se stesso che nasceva dall'incontro con l'alcol.

Ma il conto più salato era comunque lei a pagarlo. Le raffiche di insulti mirati a minare il già fragile amor proprio divennero sempre più frequenti. Quando non erano schiaffi alla testa, tirate di capelli, calci. E sputi. Lei cercava rifugio dal padre, tornava da lui, lo perdonava, scappava ancora. Mentre l'amore per quell'uomo era sempre più sostituito dalla paura di perdere la figlioletta. Sei anni sono trascorsi così. Sei anni d'inferno, fino a quando la donna non ha detto davvero basta e si è rivolta al Centro antiviolenza, ottenendo non solo conforto e assistenza legale, ma anche un alloggio nel quale prendere le distanze da tutto. Cinque anni sono trascorsi da allora. Una vita: sembra che parecchie cose siano cambiate. La donna è rimasta al riparo dalla prosecuzione di quei maltrattamenti. Lui, dal canto suo, sembra aver spezzato il legame con la bottiglia e questo (oltre che con sé stesso) ora gli permette di avere un buon rapporto almeno con la figlia. Ieri, con il pronunciamento della sentenza, si è chiusa anche l'ultima pagina dello strascico processuale della vicenda. La parte offesa, prima ancora di entrare in aula, è stata accolta dal pm Elena Riccardi con un «Vedrà che oggi la chiudiamo». L'altra ha risposto all'incoraggiamento con un sorriso e uno sguardo che significava tante cose. Il giudice Guerino Francesco Gatto ha condannato l'imputato a un anno e sei mesi (due mesi meno di quanti chiesti da Elena Riccardi) e al pagamento di cinquemila euro di danni alla parte civile, oltre che delle spese legali. Le accuse della donna sono state ascoltate. Non era pazza, aveva solo bisogno di liberarsi da un incubo.