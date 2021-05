Cagnolina uccisa da 2 pitbull davanti agli occhi della padrona

Nel primo pomeriggio di ieri a Ponte Ghiara, lungo la strada che conduce alla pista ciclabile di Laurano a poca distanza dal bar 50 Special, due pitbull e una cagnolina di piccola taglia, un incrocio tra un highlander terrier e un volpino, sono venuti a contatto: a farne le spese è stata quest’ultima che è rimasta uccisa.

Secondo una prima, sommaria ricostruzione una signora e il marito stavano passeggiando insieme alla loro cagnolina, tenuta al guinzaglio, quando hanno incrociato un ragazzo, di origine straniera, che a sua volta teneva al guinzaglio due grossi pitbull. Nonostante tutti i tentativi, i padroni non sono riusciti ad evitare il contatto tra i tre esemplari: nel parapiglia che ne è seguito, il padrone della cagnolina è anche caduto a terra non riuscendo ad evitare che i due pitbull azzannassero la cagnetta causandone, in seguito alle lesioni, il decesso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Fidenza e gli agenti della Polizia locale borghigiana che hanno raccolto le testimonianze dei proprietari e ora dovranno ricostruire quanto accaduto.

«Abbiamo cercato in tutti i modi di evitare il contatto spostandoci sul lato della strada, chiedendo all’uomo di lasciarci passare – afferma, ancora scossa per l’accaduto, la proprietaria della cagnolina –. Purtroppo non siamo riusciti ad evitare quello che è successo dopo e mio marito è anche caduto nel tentativo di salvare Mia. È stato terribile vederla morire così». La donna a causa dello choc ha dovuto ricorrere alle cure dei sanitari. Dell’episodio, che ancora una volta ha messo in evidenza la necessità di un approfondimento e di una modifica legislativa, verrà informato il servizio veterinario dell’Usl per ulteriori, eventuali accertamenti.

r.c.