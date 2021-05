Furto di bici con sorpresa: scatta una denuncia ma non per il ladro

Singolare storia di una bicicletta rubata e venduta nel giro di pochi minuti. Una storia che vede protagoniste due donne: una è la derubata, l'altra, pur non essendo la ladra, è comunque finita nei guai. Ecco com'è andata. Dopo che le era stata rubata nella stessa mattinata, una donna di origine straniera, ha riconosciuto immediatamente la sua bici, una city bike, sulla quale stava pedalando una ragazza fidentina.

La donna non ha perso tempo e ha allertato subito i carabinieri, ai quali, fra l’altro, aveva già denunciato il furto, fornendo una dettagliata descrizione della due ruote e mostrando tanto di ricevuta dell’acquisto. Inoltre aveva portato ai carabinieri una foto della sua bicicletta, del valore di 300 euro. I militari hanno quindi fermato la ragazza, che ha spiegato loro di avere acquistato la bicicletta da un extracomunitario al parco delle Rimembranze pagandola 20 euro. La ragazza è stata denunciata per ricettazione, mentre la derubata è rientrata subito in possesso della sua bicicletta proprio grazie all'immediata denuncia del furto.

r.c.