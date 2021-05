Hascisc per 650 spinelli: patteggia dieci mesi

Più che la quantità, già di per sé tutt'altro che trascurabile, fu la qualità della «roba» nascosta in casa a rendere scomoda la posizione di un allora ventiquattrenne di origini friulane trapiantato a Colorno. In suo possesso, il giovane aveva quasi cento grammi di hascisc, un peso tale per cui sarebbe già stato difficile per qualsiasi difesa appellarsi al famigerato comma 5 e parlare di «uso personale». Ad aggravare la posizione del ragazzo c'era anche un elemento verificato dagli specialisti: il «fumo» aveva un principio attivo elevatissimo. E quei cento grammi scarsi di hascisc si sarebbero potuti trasformare, senza che il desiderio di «sballo» ne risentisse, in oltre 650 dosi sul mercato del consumatore finale. Le analisi di laboratorio confermarono con criteri e strumenti scientifici quanto già vociferavano gli acquirenti dello spacciatore. Una voce che si era fatta pubblicità: e la pubblicità spesso ha risvolti rischiosi per chi si occupa di un mercato fuori dalla legge. Dell'attività del giovane finirono per occuparsi gli uomini della Guardia di finanza. Furono loro a indagare e a sequestrare i cento grammi di hascisc. Il nome del giovane finì sul registro degli indagati per detenzione stupefacenti a scopo di spaccio.

La faccia pulita, mai un problema con la giustizia, il giovane è stato giudicato ieri con rito abbreviato dal Gup. Ha promesso di cambiare strada e ha patteggiato dieci mesi e 20 giorni di reclusione e una multa di 2.300 euro. La pena è stata sospesa.

r.l.