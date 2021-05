I ragazzi della «fabbrica»: «I sigilli non ci fermeranno»

Giuseppe Milano

Se dici ex mulino sei già fuori dal gioco. Questa è «la fabbrica», con i suoi angoli nascosti, i suoi pericoli, le emozioni del proibito. La gente che lo vive, giorno e notte, di mulino e di grano, non sa nulla. I piccioni che invadevano l'area prima che finisse la produzione di farina loro non gli hanno visti. Sono tutti giovani, giovanissimi, come i protagonisti della terribile vicenda che è costata la vita a Daniele Tanzi. Ma nemmeno una tragedia come quella di martedì notte ha cambiato le abitudini. I sigilli della Polizia? «Non servono a nulla, tanto qui ci torniamo». E infatti basta passare in un'ora qualsiasi del giorno per strada Martiri della Liberazione e scoprire come il giovane popolo de «la fabbrica» c'è ancora tutto. Non si ferma nemmeno dopo che qui, nel sottotetto, è stato ucciso un ragazzo.

Il giorno dopo l'omicidio ecco allora che deve tornare una pattuglia della squadra volanti. Con gli agenti spunta una coppietta, scherzo del destino di Casalmaggiore, che si era appartata all'interno. Proprio come Daniele e Maria Teresa. Poco dopo nuovo passaggio e nuovo avvistamento. Questa volta sono due ragazzi e stanno per entrare. «Non veniamo qui per drogarci, io non mi faccio nemmeno», dice il primo dei due. «È il nostro posto e basta: qui non ci rompe nessuno ed è molto divertente». La maggior parte di chi viene qui, dicono, è della zona. Fra piazzale Chaplin e via Volturno. «Ci conosciamo tutti alla fine. Passiamo a piedi in mezzo ai campi la ferrovia e siamo qua». Se vi conoscete tutti... «Sì, Patrick, lo avevo già visto», racconta un altro che subito però si corregge «ma non lo conoscevo, l'ho visto in giro e basta».

La sensazione è che se si tornasse qui alla sera gli avvistamenti sarebbero molti, molti di più. Fra di loro, prima dell'altra notte, ci sarebbero anche Maria Teresa, Patrick e il povero Daniele. Qui c'erano già stati, più volte, tutti e tre. «Era un posto che ci piaceva, dove potevamo stare tranquilli», ha detto più volte Maria Teresa Dramì, fidanzatina 18enne di Daniele, il giovane ucciso. «La fabbrica», così la chiama anche lei, «era il nostro luogo segreto». E dormirci dentro, dicono gli inquirenti, non erano una cosa tanto anormale. Qui non si ritrovano spacciatori o personaggi violenti ma semplicemente dei giovani, spesso emarginati che, in mezzo al nulla, sentono non tanto il brivido del proibito ma il fascino di avere finalmente, come diceva Virginia Woolf, «una stanza tutta per sè». Così forse la viveva Daniele, e così sicuramente la vive Maria Teresa che l'altra notte, dopo avere passato il pomeriggio al Parco Ducale, è voluta venire qui con il suo ragazzo dicendo alla mamma che andava a dormire da lui, a Casalmaggiore.

Stare assieme abbracciati su un materasso in mezzo a graffiti e mattoni rotti era il loro modo di sentirsi «speciali».