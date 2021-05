Senza assicurazione né patente su un'auto

Percorreva le strade della Bassa senza aver mai conseguito la patente, con un’auto non sua, per giunta sprovvista di assicurazione. Super multa e denuncia per un 24enne di origine moldava, residente a Roccabianca, fermato dagli agenti del servizio intercomunale di polizia locale Terre del Basso Taro.

Mentre stavano per iniziare le riprese del film «Il signore delle formiche» di Gianni Amelio, che hanno comportato la chiusura di alcune strade, la polizia locale ha intimato l’alt alla vettura guidata dal 24enne. Fin dai primissimi controlli è emerso che l’auto, di proprietà di un suo cugino residente a Parma, era sprovvista di assicurazione. Grazie ad un controllo più approfondito, realizzato con le strumentazioni e le nozioni acquisite dopo la recente partecipazione al corso sui falsi documentali (promosso a Milano dalla polizia locale della metropoli lombarda) è anche emerso che la patente moldava fornita dal giovane era falsa. A quel punto il 24enne è stato denunciato alla Procura della Repubblica per falsità materiale commessa da privato e gli è anche stata rifilata una sanzione di 5mila e 100 euro (ridotti a 3mila e 570 se pagati entro cinque giorni).

Inoltre per la mancanza dell’assicurazione una ulteriore multa di 866 euro (ridotti a 606 se pagati sempre entro i 5 giorni) e il sequestro dell’auto. Al cugino proprietario del veicolo, per l’incauto affidamento, è stata inoltre applicata una sanzione di 397 euro (ridotti a 277 se pagati entro 5 giorni). A conti fatti, il 24enne si ritrova ora a dover pagare, come minimo, più di 4mila euro, e con una denuncia sulle spalle. Se avesse causato un incidente gli sarebbe andata anche peggio.

