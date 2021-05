Scuole chiuse per Covid, tagli alle terre di nidi e scuolabus

Quando il Governo ha deciso di chiudere le scuole in zona rossa dal 15 al 31 marzo, moltissime famiglie sono andate incontro a difficoltà organizzative ed economiche.

«Per questo il Comune di Fidenza ha scelto di tagliare del 50% le bollette del trasporto scolastico e delle rette per i servizi educativi dell'Albero Magico, dei nidi Aquilone e Girotondo e di chi ha usufruito del prolungamento orario dei nidi comunali. Così facendo sono rimasti 24 mila euro nelle tasche delle famiglie» ha commentato l'assessore alla Scuola, Stefano Boselli. Una riduzione già inserita nei bollettini che saranno emessi a breve dal servizio scuola comunale. Lo ha deliberato la Giunta, andando a dettagliare anche gli sconti applicati.

«Abbiamo fatto la nostra parte e continueremo a farla perché sulla tenuta della scuola ci giochiamo tutto. Investiamo sull'offerta e sulla qualificazione dei servizi educativi e scolastici, sui loro costi, sull'innovazione e la riqualificazione degli immobili. Ma quel che più mi interessa è che lavoriamo insieme alle dirigenze scolastiche e alle famiglie. Lo dico con un esempio che mi porterò sempre nel cuore – ha proseguito l'assessore Boselli –: è stato emozionante vedere nei giorni della chiusura il grande sforzo messo in campo da tutto il mondo della scuola (comunale, statale e paritaria) e dai nostri servizi educativi per organizzare e rendere operativi i “piccoli gruppi di inclusione.” Una formula nella quale fin da subito abbiamo creduto come importante strumento di inclusione e socialità “in presenza” e che ha incontrato la straordinaria disponibilità, solidarietà e collaborazione sia delle famiglie dei bimbi certificati e Bes e sia di quelle dei loro compagni di classe; il che è stato fondamentale per l'ottima riuscita dell'iniziativa».

Nelle classi si lavorava in questa direzione e contemporaneamente il Comune chiedeva, insieme alle famiglie, di riaprire le scuole il più rapidamente possibile per tutti, aiutando i ragazzi a recuperare un minimo di normalità e aiutando, al tempo stesso, la sanità pubblica, dato che il sistema di tracciamento e di inseguimento dei casi di positività a scuola stava funzionando ed era folle fermarlo. «Fortunatamente la nostra voce come quella di tante altre città è rotolata fino a Roma e il Governo è ritornato sui suoi passi, riaprendo e stabilendo che d'ora in poi, anche nello scenario di rischio peggiore, dai nidi alle medie nessuno potrà più bloccare le scuole – ha aggiunto l'assessore –. Più volte il sindaco Massari ha ribadito: “A Roma devono ascoltare di più le comunità locali”. Si poteva evitare il lockdown scolastico a marzo, si potranno evitare altri errori in futuro».

