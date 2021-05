«Monzon? Una ferita ancora aperta»

Claudio Colombo

«Il problema è stato quando sono salito sul ring per affrontarlo la prima volta». Cioè? «Quando l'ho visto». E quando l'ha visto? «Mi sono impressionato».

Palasport di Roma, 7 novembre 1970, campionato del mondo Wbc e Wba dei pesi medi. Nino Benvenuti era il campione, l'argentino Carlos Monzon lo sfidante. E poi che cosa accadde? «Fu un match devastante. Lui era fortissimo, freddo, essenziale; io non in condizione di poter opporre il mio pugilato al suo». Finì con un k.o. tecnico al dodicesimo round, e tutti a chiedersi: ma da dove arriva questo marziano? Possibile che il manager di Nino, Bruno Amaduzzi, volato fino in Argentina per valutare da vicino il prossimo rivale, non si fosse accorto della sua pericolosità? Nel ‘70 la tv era avara di immagini e i giornali, almeno nello sport, un filo provinciali: lo snobbatissimo Carlos Monzon era pur sempre il campione del Sudamerica. Morale: anche a dar retta agli addetti ai lavori (mai fidarsi ciecamente...), Benvenuti avrebbe dovuto sbarazzarsene con facilità. E pure i «media» argentini peccarono di negligenza: tv e quotidiani decisero di non sobbarcarsi le spese per inviare giornalisti a Roma. Fu il popolo, che raramente sbaglia pronostico, a decretare la nascita di un idolo: quando rientrò in patria, a Buenos Aires, con le due cinture mondiali sollevate al cielo, Carlos fu accolto da una folla di 200 mila persone ammassate sul percorso dall'aeroporto di Ezeiza fino all'uscio di casa.

Sei mesi dopo, l'8 maggio 1971, ecco la rivincita, fortemente voluta da Nino, smanioso di cancellare l'onta della sconfitta. Il match si combatte in una cornice fastosa, lo stadio Louis II di Montecarlo, alla presenza del principe Ranieri e di uno stuolo di celebrità del momento: gli attori Alain Delon, David Niven, Stewart Granger, Renato Salvadori e Lino Capolicchio; i cantanti Sergio Endrigo e Nino Ferrer; gli industriali Orfeo Pianelli e Giovanni Borghi; i pugili Carmelo Bossi e Oscar Bonavena, oltre all'ex campione europeo Georges Carpentier. Le sensazioni non sono buone: in un incontro di avvicinamento sulle 10 riprese disputato in marzo a Bologna, Benvenuti è stato sconfitto ai punti, subendo addirittura due conteggi, dal semisconosciuto argentino Jose Roberto Chirino. Un segnale d'allarme sottovalutato. Quella sera nel Principato l'avvio veemente del pugile italiano è solo un fuoco di paglia: Monzon non cambia di una virgola il suo piano tattico, che è quello di picchiare veloce e forte, possibilmente in anticipo sul rivale. A sette secondi dalla fine del secondo round, un gancio sinistro apre la strada al destro che fa cadere sulle ginocchia il pugile triestino: lo salva il suono del gong. Nella terza ripresa, l'epilogo che tutti, ma proprio tutti, danno per scontato: Benvenuti viene travolto dalla furia di Monzon e va ancora al tappeto, dopo una serie di quattro ganci destri consecutivi tutti a bersaglio. Non è l'arbitro a fermare il match, ma il manager Amaduzzi, che lancia sul ring un asciugamano bianco in segno di resa.

E' il combattimento che chiude, all'età di 33 anni, la splendida carriera di Nino: annuncerà il ritiro un mese dopo, nel giugno 1971.

Benvenuti, è d'accordo con chi dice che Monzon è stato il più forte peso medio della storia?

«In quel momento sì, lo era. Più di me senz'altro, visto che mi ha battuto due volte, ma anche più forte di tutti gli altri. Non è un caso che poi, da campione del mondo, abbia tenuto il titolo per sette anni, superando grandi pugili come Griffith, Napoles, Valdes».

Si racconta che lei l'avesse sottovalutato.

«A qualcuno piace dirlo. In realtà, Carlos si dimostrò più forte e più solido del previsto».

Nel primo match fu determinante il fattore-sorpresa, ma anche la rivincita non ebbe storia.

«Quando arrivò l'asciugamano sul ring, mi infuriai e lo presi a calci. Mi sentivo ancora in corpo energie sufficienti per continuare, ci mancherebbe, e quel gesto di resa da parte del mio manager mi pareva un insulto nei miei confronti. Poi, ripensandoci, le certezze si sono pian piano sgretolate. Ora posso dire con serenità che Amaduzzi fece bene a fermare il match».

Che cosa aveva in più Monzon rispetto agli avversari?

«Un fisico eccezionale e una cattiveria, un'aggressività fuori del comune. Alto per essere un peso medio, con braccia lunghissime, non possedeva un grande senso tattico ma spazzava via tutto quanto gli si parasse davanti. E poi quello sguardo...».

La durezza fatta persona.

«Sembrava scolpito nel marmo. E scolpita sul viso c'era un'espressione feroce che nemmeno fuori dal ring cambiava. I pugili non devono avere paura di nulla, però io uno con la faccia così cattiva non lo avevo mai incontrato».

Spavaldo.

«Di più. Ti segnata fissava negli occhi e pareva dire: io sono io, voialtri siete meno di zero».

Antipatico.

«Diciamo che era freddo, grezzo, un vero indio. Con Emile Griffith fu una storia diversa: io e lui eravamo uguali, c'era fra noi stima e sentimento. Carlos invece teneva dentro ogni pensiero, non era quel che si dice un tipo espansivo».

Lei andò a trovarlo in carcere, dopo la condanna per l'uccisione della moglie.

«Sono diventato suo amico dopo i due match. La sua vita è stata costantemente segnata dal dolore. E il dolore merita sempre rispetto: mi sembrava doveroso portargli una parola di conforto. Ma anche in quel caso la sua reazione fu sorprendente: quando arrivai in carcere, dopo così tante ore di viaggio, mi aspettavo un abbraccio o una pacca sulle spalle e lui che fa? Mi guarda fisso, sussurra un ciao e poi abbassa la testa».

Secondo lei, s'è mai pentito di aver ucciso la moglie?

«Non era uomo da pentimento. Ma sono sicuro che in carcere abbia avuto il tempo di riflettere sulla vita che aveva avuto e su quella che avrebbe potuto avere, se fosse stata accompagnata da un pizzico di raziocinio in più. Carlos era un istintivo in tutto. In fondo, questa era la sua forza».

Le richiedo: Monzon è stato il più grande peso medio di sempre?

«È stato il più grande di quell'epoca, la nostra epoca. Però sono convinto che contro il miglior Sugar Ray Robinson avrebbe perso».

Oggi Nino Benvenuti è un uomo in pace con se stesso, nonostante la vita, a più riprese, lo abbia messo alla prova con durezza. Non ha rimpianti o rancori, né esperienze che vorrebbe cancellare, avendole attraversate spesso con spavalderia, sempre accettandone le conseguenze, anche quelle meno favorevoli. Vive a Roma con la moglie Nadia, il cane Briciola e un gatto. Ha appena compiuto 83 anni. Il suo nome è già leggenda.