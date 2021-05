Il sogno spezzato di Andrea: a Parma voleva costruire il suo futuro

Un sogno spezzato. Viveva a Parma, in via Compiani, a pochi passi da piazzale Maestri, Andrea Recchia, il carrellista deceduto giovedì sera in un incidente sul lavoro alla Ferrero mangimi di Bogolese, dov'è rimasto schiacciato da un contenitore di mangime da 15 quintali. 37 anni compiuti martedì, originario di Montalbano Jonico, in provincia di Matera, in Basilicata, era a Parma da due anni.

Della nostra città lui e la sua compagna di una vita, Lucia, 31enne laureata in Biologia e dipendente di un grande magazzino della città, si erano innamorati. Tanto da progettare di comprare una casa e costruire un futuro proprio qui dove, se uno lavora duramente come loro, viene apprezzato e rispettato.

«Andrea qui aveva toccato il cielo con un dito - racconta affranta la suocera Roccangela -. Alla Ferrero stava benissimo, andava a lavorare felice. “Quanto sto bene in quella ditta” diceva». Educato, entusiasta e altruista, nel quartiere Montebello si era fatto diversi amici. Amante dei giri in bicicletta, nei momenti liberi andava agli orti sociali dove coltivava orgogliosamente la sua verdura. In quei prodotti c'erano due suoi capisaldi: la terra e il lavoro.

Perché Andrea - che è stato ricordato anche da Piero Marrese, sindaco del suo paese di origine, dove in tantissimi lo conoscevano e stimavano, e da quello di Sorbolo Mezzani Nicola Cesari - non sapeva stare con le mani in mano. «Si è sempre impegnato tanto fin da giovanissimo - ribadisce la suocera -. Ha lavorato in un frantoio, poi come muratore e nei campi. Amava la sua famiglia, i genitori, la sorella, il cognato e i nipotini. Per me era come un figlio. Lui e mia figlia - conclude - si amavano tantissimo. A volte, scherzando, dicevamo che erano un corpo e un'anima sola. Ma era proprio così».

Michele Ceparano