Il symphonic metal ai boschi di Carrega

Ilaria Notari

Diplomata in canto al Conservatorio «Boito», la parmigiana Giovanna Iacobellis è approdata alla Compagnia di operette Corrado Abbati per il ruolo della protagonista ne «Il pipistrello» di Strauss nel 2019, un anno prima che la pandemia fermasse tutto ma non la sua vena creativa. Così, in quel periodo di lockdown, è nato «Ama chi sa» brano da lei composto, arrangiato e interpretato, in stile symphonic metal, con la sua bella voce di soprano lirico leggero.

Il brano, il cui video è girato in parte ai Boschi di Carrega, da alcuni giorni è online su Youtube, con parecchie visualizzazioni, ed è stato realizzato con la collaborazione in studio di registrazione del basso Enrico Iori. Giovanna, 31 anni, ha una grande passione per tutta la musica dall'opera al rock, dal pop al gothic metal; ascolta Mariella Devia ma anche I Bon Jovi, Maria Callas e i Nightwish. «La mia passione non nasce dalla lirica ma dall'aver studiato canto- spiega la Iacobellis- Mi piace esprimere i virtuosismi della lirica in un contesto musicale non operistico».

Nella prima parte del brano il canto è meno impostato mentre nel ritornello viene fuori la voce del soprano in una commistione tipica del methal melodic dove una parte più rock si innesta in un tessuto sinfonico con archi e violini creando un contrasto di grande effetto. «Questo genere in Italia non è conosciuto - spiega la cantante - e il mio ambizioso obiettivo è proprio portarlo a tante orecchie anche per sfatare il mito che il cantante lirico può fare solo il melodramma. L'opera invece è molto rock e il metal è estremamente opera. Ho scritto volutamente il testo in italiano per farla comprendere a tutti. Vorrei dire che cerco sponsor per la mie musica. Se qualcuno è interessato si faccia avanti!».

Se la musica è ricca di sonorità forti e dolci che conferiscono robustezza al pezzo anche il testo porta un messaggio alto. «Il video tende a dare una lettura più univoca contro la violenza sulle donne. Lo abbiamo sviluppato in questo senso perché si lega all'attualità delle continue e insopportabili violenze che avvengono tra le mura domestiche e poi perché la musica ci suggeriva quel tipo di narrazione ma il senso è molto più esteso. Il messaggio è che ama chi sa amare in modo genuino, chi vede con gli occhi dell'ingenuità come un bambino, specie nel mondo di oggi dove spesso ci si lascia attrarre dall'aspetto materiale e non si guarda alla sostanza delle cose».