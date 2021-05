Monchio, finalmente torna il medico

Monchio Da martedì 1° giugno inizierà l'attività un nuovo medico di medicina generale nel comune di Monchio, che andrà presto a coprire il servizio fino ad oggi offerto dalle dottoresse Bandini di Palanzano e Fintschi di Parma.

«Dare servizi ed assistenza alle persone deve essere il fondamento per chiunque amministri un territorio – spiega il sindaco di Monchio, Claudio Riani, nel ringraziare le dottoresse Bandini e Fintschi per l'impegno profuso - ed è proprio a far sì che il servizio medico torni ad essere una realtà irrinunciabile e consolidata che stiamo lavorando da qualche mese con il Distretto Sud Est, i sindaci della montagna, ed in particolare col sindaco Boraschi di Palanzano, che ringrazio».

E' da un paio di settimane che sui social e nelle piazze si continua a parlare di questo tema «scottante», «ma senza informazione e con parecchie inesattezze e pressapochismo – aggiunge Riani - il che confonde le persone e crea incertezze. Informo quindi i cittadini che con Ausl abbiamo intrapreso un nuovo cammino per cercare di trovare una soluzione che possa diventare tale per tutti i comuni montani come il nostro, studiando una sorta di progetto pilota». Il progetto prevede tra l'altro che il Comune partecipi alla gestione del servizio mettendo a disposizione a proprie spese un appartamento dove il medico potrà alloggiare, nell'ottica di favorire il servizio e di far sì che il medico possa avere anche un ritorno nel lavorare in una zona disagiata.

«Quello della perequazione è infatti il vero punto che sarà da vincere per poter rendere competitivo anche il trasferirsi in montagna per garantire un servizio irrinunciabile», commenta Riani, che – dopo aver ringraziato tutti i responsabili Ausl - aggiunge: «ringrazio anche la minoranza che ha organizzato una raccolta firme che, pur non avendo valore nelle sedi preposte, avrebbe ulteriormente dimostrato un malessere popolare ben noto ad Ausl, avendo io stesso negli ultimi mesi subissato di telefonate tutti gli interlocutori possibili. Quello che conta, adesso, è che il risultato sia stato raggiunto e che presto Monchio tornerà ad avere il suo medico».

Beatrice Minozzi