Patrick, tante ombre sotto quel cappuccio

C'è sempre una felpa con cappuccio nella vita di Patrick Mallardo. È l'indumento che ha scelto di indossare la notte del terribile omicidio alla «fabbrica» di strada Martiri della Liberazione, è quello che ha fatto indossare al fantomatico uomo in bici che inizialmente ha indicato agli inquirenti come autore dell'omicidio ed è l'oggetto che ha caratterizzato la sua vita scolastica. Sì, perché per i professori che lo hanno avuto come studente all'Ipsia Primo Levi di piazzale Sicilia Patrick era ed è «il ragazzo del cappuccio». La prima immagine di lui, a distanza di quattro anni dalla sua esperienza scolastica nell'istituto cittadino, è questa. «È così che me lo hanno subito descritto quando, saputo il terribile fatto, ho cercato di ricostruire il suo percorso qui da noi», ricorda Federico Ferrari, dirigente Ipsia. «Mi hanno proprio riferito questo particolare di lui: in aula stava sempre con la testa bassa e perennemente coperta».

Patrick Mallardo si iscrive alla scuola di piazzale Sicilia nel 2017 e frequenta la prima C operatore meccanico. Lo fa fino all'aprile del 2018 quando decide di ritirarsi. Quell'anno la sua frequenza è saltuaria, tanto che collezionerà più del 50% di assenze sui giorni totali di lezione. I professori però si ricordano di lui e lo definiscono «timido, poco socievole ed estremamente riservato», ma mai violento o autoritario verso compagni e personale. Andando a leggere il registro di classe di quella sezione dell'anno scolastico 2017-18 a Mallardo vengono assegnate sì alcune note disciplinari, ma solo perché «semplicemente continuava ad addormentarsi in classe. Si appoggiava sul banco e schiacciava un pisolino», proprio sotto il solito cappuccio della felpa. Un quadro molto distante da quello che farebbe ipotizzare il suo terribile gesto al vecchio mulino abbandonato.

Il profilo non muta anche nella sua più importante esperienza scolastica, quella attualmente ancora in corso. Dopo l'anno abortito all'Ipsia, Patrick vuole diventare «operatore per impianti elettrici e solari fotovoltaici» all'istituto professionale Alberto Simonini di Reggio Emilia. Anche qui «non ci sono stati problemi comportamentali», sottolinea Emanuela Rocco, direttrice della scuola reggiana. «C'è stata la questione della scarsa frequenza», insomma anche a Reggio tante assenze, «ma nel corso degli anni la situazione è migliorata».

Niente problemi a scuola, quando ci va, un po' meno nelle altre ore della giornata. Mentre frequenta a Reggio Emilia, a Parma viene denunciato per minacce da Morena Gallizzi, mamma di Maria Teresa Dromì, allora sua fidanzata. Sotto casa della donna Patrick l'avrebbe affrontata e, appunto, minacciata perché non gli permetteva di vedere la ragazza. Ma nessuna violenza allora.

Tornando a scuola invece Patrick, quest'anno, «stava dando buone risposte e si era ben integrato con i compagni. C'era stato un passo in avanti», spiega sempre la direttrice reggiana, tanto che il diciottenne aveva svolto anche un stage formativo in un'azienda. La tragedia di martedì quindi nelle aule dell'istituto Simonini «è stata assolutamente inaspettata, incredibile. I suoi compagni di classe sono sotto choc e stiamo cercando di farli superare questa situazione molto complessa dal punto di vista psicologico. Perché il ragazzo è stato con loro, con noi, fino a poche ore prima del fatto».

Sui social però si è scatenata la rabbia di molti altri giovani contro di lui. Centinaia e centinaia i messaggi sulla vicenda anche se alcuni amici non lo hanno abbandonato. Fra quelli che hanno lasciato un post su un profilo di Patrick Mallardo anche una parente di Daniele Tanzi, il ragazzo ucciso. Un messaggio pieno di dolore, ma senza chiamare altra violenza. «Non ti auguro nulla, non ti auguro di morire, non ti auguro nessuna cattiveria, perché questo non ci riporta Daniele con noi. Mi auguro solo per i miei zii che sia fatta #giustiziaperdaniele. Buon viaggio cugino».

Giuseppe Milano