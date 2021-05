Sala Baganza, addio a Willy Kobler

Sala Baganza Era uno spirito libero Willy Kobler e avrebbe compiuto 78 anni proprio oggi se il suo fisico, trascurato da troppo tempo, non avesse ceduto. Un personaggio eccentrico, dai mille interessi, dai mille mestieri, originale e anticonformista, quel personaggio un po’ sopra le righe che ogni piccolo paese non può non avere. Era nato sulle sponde del lago di Costanza e di quelle origini era sempre andato fiero tanto da conservare la cittadinanza svizzera per tutta la vita anche se a Sala Baganza era arrivato da bambino, a soli tre anni. Le scuole dell’obbligo in paese e poi il Conservatorio a Parma dove aveva studiato oboe per alcuni anni. Ma quando un piccolo infortunio lo aveva allontanato per qualche tempo dalla musica, i suoi interessi si erano subito rivolti altrove.

Aveva imparato il lavoro di tappezziere aiutando un artigiano che fabbricava salotti in stile ‘600 e ‘700 in centro a Parma. «Niente gommapiuma e sparachiodi ma crini e corde» racconta orgoglioso il fratello Valentino Panazza. Poi si era messo in proprio aprendo i suoi negozi, uno a Collecchio e uno a Sala Baganza. Ma per alcuni anni aveva fatto anche il disc-jockey in un night prima di scoprire la sua vera passione. «Acquistava mobili vecchi sgomberando cantine e solai, li restaurava e poi li rivendeva. questo fino a pochi mesi fa. Era bravissimo, un vero artista» prosegue il fratello. «Ha voluto vivere la sua libertà fino alla fine - aggiunge Patrizio Bimbi che gli ha dedicato parole di affetto anche sui social - ha fatto il restauratore di mobili, lo svuota cantine, il rigattiere, con le difficoltà e i limiti economici che ne derivavano. Ma era una sua scelta di vita sempre rivendicata con grande orgoglio e dignità. Ci accomunava la passione per i libri, per l’arte e la cultura. Willy aveva 78 anni ma mentalmente era un ragazzino. Aveva una profonda sensibilità che condivideva con pochi altri. Era una persona libera, una persona buona e intelligente. Un piccolo gioiello grezzo e nascosto di cui sentiremo la mancanza».

Eugenia Carpana