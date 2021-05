Addio a Cantoni, l'elettrauto ciclista

Si sono svolti nei giorni scorsi i funerali di Romano Cantoni, 86 anni, storico elettrauto di Boretto (Reggio) e grande appassionato di ciclismo.

Proprio alle due ruote è stata legata buona parte della vita di Cantoni, che ha vestito i panni sia del dilettante che dell’amatore a lungo per la società parmigiana «La Ruota».

Nato a Boretto nel 1934, sin da giovane aveva lasciato intravedere buone qualità ciclistiche, che lo avevano portato, nei primi anni Cinquanta, a raccogliere importanti piazzamenti come il terzo posto alla Coppa Adriana nella categoria Allievi nel 1951 e il successo nella Coppa Salami nella categoria Dilettanti l’anno seguente, nella squadra “Velo Club” di Reggio Emilia.

La passione per il ciclismo (in particolare per Fausto Coppi) non lo abbandonò mai, tanto che negli anni Sessanta rimontò in sella come amatore, proprio nelle fila della Sc «La Ruota», e per tanti anni ancora continuò a raccogliere successi, tra cui spiccano la vittoria al Giro di Lombardia nel 1981 e il terzo posto ai campionati europei disputati a San Marino nel 1983.

Anche in età avanzata, Cantoni non ha mai ceduto il passo, anzi.

Cultore della fatica e dell’impegno, fino a una decina d’anni fa ha preso parte con regolarità al campionato mondiale in Austria per amatori, così come si segnala il pellegrinaggio in bicicletta effettuato sino a San Giovanni Rotondo, in Puglia, nei luoghi di Padre Pio. Non si fece mancare nemmeno i mitici quattro passi delle Dolomiti (raggiunti dopo una doppia operazione alle anche), e per tenersi in forma sino a due anni fa percorreva circa 50 chilometri al giorno.

