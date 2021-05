Bonadonna: «Fra i contagiati aumentano i casi di diabete»

I casi severi di Covid 19 possono aumentare il rischio di innescare il diabete? È l'ipotesi che sta valutando la comunità scientifica, e in particolare Mihail Zilbermint, endocrinologo della John Hopkins School of Medicine nel Maryland, Usa. Zilbermint ha notato una metà pandemia un aumento di pazienti contagiati che sviluppava il diabete: «Dai 16 ai 18 casi al giorno pre-pandemia, fino ai 30 di oggi».

La percentuale di nuovi diabetici dopo un caso grave di Covid arriverebbe, per alcuni studi, al 14% «Il fenomeno è ancora aneddotico in Italia e prima di parlarne in modo scientifico occorre un'osservazione statisticamente valida, ma sembra che giova del diabete di tipo 1 insulinodipendente nel periodo pandemico sia soprattutto in ambito pediatrico - dice Riccardo Bonadonna, direttore dell'Endocrinologia dell'ospedale Maggiore -. Del resto la genesi del diabete di tipo 1 da infezioni virali, ad esempio da enterovirus, è abbastanza nota. Si tratta di capire se il Sars-Cov 2 acceleri dei casi già "in strada" per sviluppare il diabete insulinodipendente o, e sarebbe lo scenario peggiore, se il Sars-Cov 2 attacchi direttamente le Isole di Langerhans (cellule del pancreas che producono ormoni che controllano la glicemia, ndr) e betacellule (cellule pancreatiche che secernono insulina, ndr). In questo secondo caso infatti il ​​danno non sarebbe reversibile, perché la capacità degli esseri umani di rigenerare le betacellule, a differenza di altre specie, è limitata ».

Non solo alcuni casi di diabete di tipo 1 potrebbero affondare le radici nell'infezione, ma anche di diabete di tipo 2 (non insulinodipendente, detto anche «senile»). In questo caso si ipotizza che un ruolo sia svolto dal desametasone, usato per trattare il Covid-19. «È un farmaco efficace e in grado di ridurre la mortalità del 20% - dice Bonadonna -. Ma essendo un corticosteroide, famiglia di medicinali diabetogeni, potrebbe essere facilitatore del diabete 2 ».

La realtà, aggiunge Bonadonna, è che «c'è ancora un gap di conoscenza: non sappiamo esattamente quali e quanti danni il Sars-Cov 2 crea al pancreas, se funzionali, distruttivi o permanenti. Sono ipotesi sulle quali lavorare ».