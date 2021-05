Bratello, appello per la provinciale dimenticata

Borgotaro La strada provinciale del Bratello che collega le provincie di Parma e Massa e quindi l'Emilia Romagna con la Toscana genera da qualche tempo lamentele dovute alla scarsa manutenzione. Frane, smottamenti, cunette e tombini stracolmi di detriti, viabilità precaria per chi ogni giorno deve percorrere quella via per scendere o salire in Valtaro o in Lunigiana.

Di tutto questo disagio se ne fa portavoce Costantino Farina uno dei tanti pendolari che abita a Borgotaro: «Mi rivolgo alle istituzioni, agli organi di informazione egli uffici preposti per evidenziare lo stato di questa strada che da anni percorro per lavoro, per raggiungere gli affetti e per diporto – scrive Farina-. Non solo io ovviamente percorro la provinciale 39 detta del Brattello ma in tanti dobbiamo confrontarci con problematiche ormai datate e irrisolte, cedimenti, guardrail non sostituiti, (uno addirittura all'inizio del versante pontremolese, teatro di incidente mortale che a distanza di anni è segnalato con della rete arancione privo di protezione), carreggiate a senso alternato, manto stradale al limite dello sterrato. Si parla di cose esistenti da 6/8 e anche 10 anni, per non parlare dello stato delle cunette completamente piene di foglie, pietre, terriccio. Una strada abbandonata».

«Il passo del Bratello, non è famoso come il suo “cugino” della Cisa - prosegue Farina - ma assolve anch'esso le sue funzioni di comunicazioni dirette Toscana/Emilia. E qualcuno se n'è accorto questo inverno quando, in occasione di un interruzione programmata dell' A15, è stata una valvola di sfogo per parecchio traffico».

Anche nel periodo estivo il Bratello è molto trafficato e percorso da motociclisti, ciclisti e turisti e anche per la loro sicurezza sarebbe utile qualche intervento. «Non ne faccio una questione politica, ma è certo che in questi anni la SP39 è stata abbandonata a se stessa, basta percorrerla per rendersene conto. Posso capire che ci siano stati pochi fondi a disposizione ma non intervenire per anni non credo abbia una valida scusa perché anche un occhio non esperto percepisce che gli interventi non assommano a milioni di euro ma forse a qualche centinaio di migliaia che se fossero stati fatti per tempo non sarebbero neanche cosi gravosi. Mi domando, ma in caso di incidente dovuto a una di queste situazioni, chi paga? di chi è la responsabilità? Non sono il difensore di ufficio di nessuno, ma sono utente e contribuente, questo sicuro e ogni tanto sarebbe bello sapere dove finiscono le tasse: nella Sp39 non finisce nulla. Speriamo di vedere risposte adeguate e, concrete».

Giorgio Camisa