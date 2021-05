Rizzolatti, neuroni specchio e applicazioni innovative

Giacomo Rizzolatti, il “padre” dei neuroni specchio, è stato eletto membro straniero della Royal Society, la più antica e prestigiosa accademia scientifica del Regno Unito. Un riconoscimento, che dal 2000 ad oggi, è stato riservato solo a 4 scienziati italiani.

Fondata a Londra nel 1660, ha come scopo istituzionale l'incremento delle scienze fisico-matematiche. Ne fanno parte sei membri reali, circa 1600 membri ordinari e circa 140 membri stranieri.

Tra i membri più prestigiosi che hanno fatto parte della Roral Society, Alessandro Volta, Albert Einstein, Charles Darwin, Rita Levi-Montalcini, Ivan Petrovič Pavlov, Stephen Hawking.

Attuali membri famosi della Royal Society sono, fra gli altri, il Premio Nobel italiano Carlo Rubbia e il Premio Nobel per la fisica Peter Higgs.

di Claudio Rinaldi

Professor Rizzolatti, l'elezione alla Royal Society è un'altra perla, l'ennesima, di una carriera brillantissima.

«Una bella soddisfazione. Improvvisa, inaspettata: sia perché sono già socio di tante accademie, sia perché la Royal Society è molto rigida nell'ammissione di nuovi soci, specie se stranieri ».

Tutto merito della scoperta dei neuroni specchio?

«In realtà, la scoperta di questi neuroni risale alla metà degli anni Novanta. Più probabilmente, l’elezione attuale premia quello che abbiamo fatto più di recente. Da una decina d’anni, infatti, studiamo soprattutto il meccanismo mirror nell’uomo, estendendo così le nostre scoperte iniziali».

Qualche esempio?

«È molto proficua una collaborazione che abbiamo con l’ospedale Niguarda di Milano, in cui c’è uno dei pochi centri al mondo dove si curano gli epilettici resistenti ai farmaci mediante tecniche chirurgiche innovative. Impiantano elettrodi nel cervello del paziente – dopo la risonanza, l’angiografia e varie altre procedure – e registrano per una settimana, giorno e notte, l’attività cerebrale, realizzando anche un video per sapere quando si verifica l’eventuale attacco epilettico. Così possono correlare il tipo di attacco con la zona da cui è partito. Una volta localizzata la zona dell’epilessia, che può essere causata da una malformazione, un tumore, o altro, il chirurgo la rimuove: e il malato guarisce, in oltre il 95 per cento dei casi».

E qual è la vostra attività?

«La nostra fortuna è che i pazienti si annoiano, stando sotto monitoraggio per una settimana. Noi proponiamo di fare esperimenti: e gran parte di loro accetta di buon grado. Così, abbiamo soggetti virtualmente sani – a parte l’epilessia – a nostra disposizione. Possiamo studiare anche le emozioni, cosa che con le scimmie è molto difficile: se spaventi una volta una scimmia, la seconda volta non si spaventa più. Con i pazienti, invece, chiedi di fare una cosa, un movimento: e loro lo fanno».

Quali scoperte sono state fatte?

«Con Fausto Caruana e altri, per esempio, abbiamo scoperto dov’è l’area del riso. Se metti un elettrodo in quell’area, che si chiama cingolo, e lo attivi, il paziente si mette a ridere. Se si proietta un video divertente, si nota che quella stessa zona si attiva. E quindi si dimostra il sistema specchio nelle emozioni. Quella del riso è una scoperta perfino buffa. Con reazioni molto diverse da individuo a individuo».

Cioè?

«Le persone più intelligenti ci dicono “guardi, dottore, non sono io: è qualcuno dentro di me che mi fa ridere”. Una ragazza si vergognava e continuava a scusarsi: “Non ce la faccio, mi viene da ridere”. Un altro, un tipo un po’ macho, insisteva: “Non è colpa mia, non sono io che rido”. Quella con il Niguarda è una collaborazione molto riuscita: con il “premio Lombardia” sono riuscito a pagare persone che lavorano con i neurochirurghi mettendo a disposizione la loro competenza neurofisiologica».

Altre applicazioni innovative della scoperta?

«Lavoriamo molto sulla riabilitazione. Già vent’anni fa avevamo capito che è molto utile fare vedere a un paziente che ha avuto un ictus dei video con i movimenti fatti in maniera corretta. Adesso, grazie ai passi avanti della tecnologia, si possono fare cose con la realtà virtuale, in 3D. Con risultati sorprendenti per efficacia. A chi ha avuto una lesione alla spalla mostriamo filmati di corretti movimenti del braccio, per esempio. E i tempi di riabilitazione si accorciano parecchio. Abbiamo una collaborazione con l’Inail: lavoriamo via internet, realizzando degli avatar da fare vedere ai pazienti. Facciamo anche ricerche collaborando con l’Humanitas di Milano, dove hanno un reparto di riabilitazione molto all’avanguardia. Anche il mondo dello sport è molto interessato: si capisce bene che recuperare Cristiano Ronaldo dopo un infortunio in tre giorni anziché quindici è molto prezioso».

Sembra fantascienza.

«Io dico che per me è un come una seconda giovinezza. Quando sono andato in pensione, sono riuscito a creare un gruppo molto in gamba».

Lei in pensione?

«Dieci anni fa sono diventato professore emerito, il che significa tutto e nulla. Sì, puoi usare il laboratorio, la segreteria. Ma, non essendo più professore in cattedra, mi chiedevo cosa sarebbe successo ai “ragazzi” che mi seguivano. E ho chiesto al Cnr di aprire un centro di ricerca. Mi hanno detto di sì. “Però i soldi li devi trovare tu”».

E come li ha trovati?

«Sono andato da Paolo Andrei, all’epoca presidente della Fondazione Cariparma, gli ho spiegato tutto. Mi ha garantito centomila euro per tre anni. Ho assunto tre persone – Fausto Caruana, Pietro Avanzini, Maddalena Fabbri Destro – ed è nata l’Unità di neuroscienze del Cnr Parma. Oggi abbiamo un budget di poco inferiore al milione. E ci divertiamo a trovare applicazioni della scoperta originaria. Con grande riconoscenza verso la Fondazione Cariparma: e non solo per averci permesso di aprire l’Unità del Cnr, ma per il supporto che ha sempre dato e continua a dare alla ricerca. Penso alla macchina per la risonanza magnetica, per esempio. Quando ancora era presidente Carlo Gabbi, la Fondazione Cariparma ha stanziato quattro milioni per l’apparecchiatura, preziosissima per l’ospedale, ma anche per la ricerca, alla quale è destinata per metà del tempo. Adesso ci hanno promesso un upgrade importante, che trasformerà la nostra macchina in una specie di Ferrari della risonanza. Diciamo la verità: siamo molto fortunati, a Parma, ad avere questo substrato privato che aiuta la ricerca. Quando parlo con colleghi del Sud, sento gente disperata: non hanno un euro, al di fuori degli stanziamenti dello Stato. E lo Stato dà pochissimo, a loro come a noi».

Torniamo all’ingresso nella Royal Society. Chi ha proposto il suo nome?

«Richard Passingham, un professore di Oxford che era rimasto colpito un paio di anni fa, quando ho fatto, proprio a Oxford, una conferenza per raccontare le nuove applicazioni della scoperta. E credo abbia avuto grande influenza il parere di John O’Keefe, un premio Nobel molto stimato, che conosco solo superficialmente».

A quando l’ingresso ufficiale?

«Dipende da come evolverà la pandemia. Ci sarà una cerimonia ufficiale, durante la quale i nuovi membri terranno una breve conferenza e verranno presentati dai rispettivi “padrini”».

Al di là della storia, perché la Royal Society è così prestigiosa?

«Tanto per cominciare, perché si resta impressionati a scorrere l’elenco dei soci. Ed è un’accademia molto attiva: molto più – e lo dico a malincuore – della nostra Accademia dei Lincei, che pure ha una lunga e gloriosa storia. La Royal Society ha rapporti stretti con il governo. L’Accademia dei Lincei dovrebbe essere consigliera del Presidente della Repubblica, ma mi sembra che questo avvenga poco, non ho la sensazione che influenzi la politica economica, o medica, nazionale».

Ed è un peccato.

«Sì, soprattutto in momenti come questo che stiamo vivendo. Servirebbe puntare più sulla scienza e sull’autorevolezza e meno sui talk show».

Intende le liti tra virologi in tv?

«Sono insopportabili. Una volta mi hanno invitato a un popolarissimo talk show a New York. Mi hanno tempestato di telefonate, prima, per raccomandarmi di non fare il polemico, di non contraddire gli altri. Se non è d’accordo – mi hanno consigliato, anzi ordinato – deve dire “Questa è una possibilità, ma ci sono anche altri punti di vista”. Questo perché l’obiettivo è fare informazione e farsi capire dai telespettatori, non fare spettacolo. Da noi è il contrario. E si finisce per confondere la gente e arrivare a far sì, per esempio, che tanti abbiano paura del vaccino Astrazeneca. Il che non ha senso: settanta casi di intolleranza su oltre un milione di vaccinati sono niente. Sono queste le cose che si dovrebbero spiegare con chiarezza, non stimolare i litigi per alzare l’audience».