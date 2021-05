Roccabianca come un set di Cinecittà

Roccabianca La mattinata, all'interno della chiesa di San Martino, nella frazione di Fontanelle; il pomeriggio, nel cuore di Roccabianca, l'affascinante piazza Minozzi.

È stato un sabato di grande lavoro, nella Bassa, per la troupe del film «Il signore delle formiche», diretto da Gianni Amelio e dedicato alla vita di Aldo Braibanti, intellettuale vissuto tra le province di Piacenza e Parma e condannato nel ‘68 per plagio. Si è chiusa ieri la prima settimana di riprese, che in provincia di Parma hanno interessato anche Salsomaggiore Terme: ma al centro della giornata e dell'intera settimana c'è stata soprattutto Roccabianca, il cui territorio comunale è quello con il maggior numero di location scelte per le riprese del film.

Il paese rivierasco è stato una piacevolissima scoperta per lo stesso Amelio e l'intera troupe del film, come rivelato da Simone Gattoni, di Kavac Film, produttore di «Il signore delle formiche» insieme a Rai Cinema: «Con Roccabianca abbiamo conosciuto un paese meraviglioso, cristallizzatosi nel tempo e nella bellezza di luoghi che a volte purtroppo si perdono nel tempo: nei decenni Roccabianca non si è invece snaturata, tutto è rimasto ben conservato e ciò è inevitabilmente risultato molto importante nella scelta delle location di un film ambientato negli anni Sessanta», ha spiegato Gattoni, guardando ai vari attori e comparse in scena con costumi accuratamente d'epoca.

I suoi complimenti hanno ovviamente fatto particolare piacere al sindaco di Roccabianca, Alessandro Gattara, che in questi giorni sta attentamente seguendo il lavoro della troupe: «Certi luoghi - ha spiegato con orgoglio il primo cittadino - sanno tuttora esprimere una poesia e una storia che ancora oggi può portarci ad ospitare il set di una produzione così prestigiosa».

In questo contesto già suggestivo, altro elemento riscontrato positivamente dal personale impegnato sul set è stato la massima collaborazione della popolazione: «Del resto», secondo lo stesso Gattoni, «l'epicentro del cinema è Roma, dove la gente è però stanca da decenni di set e troupe. Qui abbiamo invece trovato gente estremamente collaborativa, a cui ci siamo avvicinati con attenzione e discrezione, senza dimenticare il nostro ruolo di ospiti».

Non può così sorprendere se, in un momento di pausa dalle riprese in piazza Minozzi, tra la troupe al lavoro ci si guardi intorno con aria meravigliata e la sensazione di essere a Cinecittà, tempio del cinema italiano e mondiale. «Gianni Amelio è estremamente meticoloso e attento ad ogni singolo dettaglio», ha spiegato un attore durante una breve pausa dalle riprese: «Più che da regista, il suo è un lavoro da documentarista».

E per realizzare questa idea, Amelio ha scelto Roccabianca e la Bassa, riportandovi lustro, prestigio e visibilità: i tempi di Bertolucci e del suo straordinario «Novecento» non sono poi così lontani.

Michele Deroma