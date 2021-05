Serpagli: «Parma deve difendere la Pontremolese»

«Occorre che il sistema-Parma faccia quadrato per difendere la Pontremolese». A lanciare questo grido d'allarme è Gianpaolo Serpagli, presidente del Cepim, nonché sindaco di Bedonia e abitante di quella Valtaro attraversata dalla storica linea ferroviaria costruita a fine '800.

«Infrastruttura strategica»

Serpagli spiega il motivo del suo "avvertimento": «La Pontremolese è l'unica grande infrastruttura che riguarda il territorio di Parma e della sua provincia che è stata inserita nel primo elenco di opere prioritarie per le quali il Governo deciso la nomina di un commissario per accelerare le procedure per la realizzazione del raddoppio. Ma sul versante toscano ci sono politici e istituzioni che spingono fortemente per una sua esclusione allo scopo di favorire interventi che riguarderebbero il porto di Livorno e il territorio di Pisa. Proprio di recente il presidente dell'autorità portuale del Tirreno settentrionale Stefano Corsini l'ha definita "un'opera inutile" durante un'audizione in Parlamento». Da qui la preoccupazione di Serpagli, «perché, senza nulla togliere alle altre necessità infrastrutturali di Parma, qui siamo già nella fase in cui è stata riconosciuta prioritaria e dunque va difesa con forza da tutto il territorio, come sta già accadendo a Spezia».

«Avviare presto i progetti»

Il presidente del Cepim elenca quali sono i passi a suo avviso necessari: «Posto che il nostro interporto è il secondo d'Italia e che nella programmazione nazionale è inserito come "retroporto" per La Spezia, si deve agire sul commissario incaricato per fare in modo che parta al più presto l'iter per la costruzione del raddoppio del tratto tra Parma e Vicofertile, l'unico che è già finanziato e quindi appaltabile in tempi non lunghissimi. Ma contemporaneamente va avviato il confronto per decidere cosa fare nei due "nodi" fin qui irrisolti, vale a dire l'attraversamento di Fornovo e la galleria di valico. Il commissario ha poteri speciali per poter avviare questi studi progettuali e individuare le soluzioni, ma occorre che le istituzioni non diano per scontato questo passaggio, perché la Pontremolese, soprattutto in Toscana, ha molti avversari. E dunque si deve tenere alta la guardia».

Sostenibile e necessaria

Il completamento del raddoppio della Pontremolese deve andare avanti, secondo quanto afferma Serpagli, per tre motivi: «Il primo è che si tratta di un'opera essenziale per lo sviluppo del traffico merci su ferrovia, che è quello più sostenibile dal punto di vista ambientale e che in Europa sostiene i maggiori flussi. Il secondo è che esiste già il nostro interporto, collocato in questa posizione decenni fa proprio perché già allora era prevista la modernizzazione della ferrovia. E il terzo, comunque importante, è che si sono già spesi centinaia di milioni di euro per i tratti raddoppiati, da Aulla a Santo Stefano Magra e da Osteriazza fino a Ghiare di Berceto fondi pubblici che andrebbero di fatto sprecati se non si completasse il raddoppio».

Cepim in buona salute

Gianpaolo Serpagli chiude sottolineando che «il Cepim oggi ospita 80 aziende con 2500 metri quadrati di magazzini e ha in corso un investimento di 10 milioni, di cui quasi la metà erogati dal Ministero, per potenziare il collegamento ferroviario. Numeri che, dopo l'inarrivabile Verona, fanno del nostro centro il secondo per importanza in Italia. E la "nuova" Pontremolese andrebbe a favorire con il percorso più razionale la direttrice delle merci via ferrovia fra Tirreno e Brennero di cui tutti parlano da decenni. Ma ora più che mai occorre un sostegno forte di tutto il sistema-Parma per centrare questo obiettivo fondamentale».

Gian Luca Zurlini