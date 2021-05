Social, l'odio è tutto per Patrick

La legge, impietosa, terribile e crudele del mondo social. È qui che si scatena l'odio contro Patrick Mallardo, il giovane accusato dell'omicidio di Daniele Tanzi. Gli ultimi post del ragazzo, ora in carcere, si sono trasformati in un concentrato di rabbia e sete di vendetta. Fra i centinaia di messaggi spicca anche il racconto di un presunto precedente fatto di cronaca con protagonista il giovane diciottenne. «Due anni fa prese di spalle un mio amico, un altro lo tenne fermo e lui gli spaccò la faccia con le mani piene di anelli». Nel passato di Patrick, forse solo coincidenza, compare proprio una denuncia, senza strascichi giudiziari, per lesioni.

Ma si fanno sentire sulla piazza virtuale di internet anche gli amici di «Zio Pat», magari celati da profili falsi, come questo: «Pat da te 'na cosa del genere non me la sarei aspettata»

Ci sono pure i ragazzi che provano a spegnere gli eccessi dei più. Chi cerca di frenare le parole di odio, con il cuore spezzato dal dolore, è un'amica di Daniele. «Mi vengono i brividi solo a leggere i commenti» lascia scritto, «capisco la rabbia ma insultare lui e la sua famiglia augurandogli la morte non fa tornare indietro il nostro amico». Enrico è sulla stessa lunghezza d'onda. «Vomitare rancore vi fa sentire tanto migliori di lui? Sicuramente ha sbagliato e pagherà», per poi aggiungere «in questi social oramai sin da ragazzini si legge odio, shaming e tante altre porcherie. Di certo però non cambia le cose».

Patrick, prima della terribile notte nella «fabbrica», leggeva e commentava sui suoi profili solo complimenti di ragazzine, pare proprio di capire, molto affascinante da lui. Ora tutto è cambiato. Anche da loro solo insulti, i più irripetibili.

Tanti i messaggi anche dei parenti di Daniele o dei suoi amici di Casalmaggiore. Uno di loro accomuna i genitori dei due ragazzi coinvolti nella tragedia e si rivolge a Pat: «Povere famiglie, sia la tua, sia quella a cui ha strappato un affetto caro… Sostegno ai tuoi familiari, non lo meritavano, nessuno lo meritava».

r.c.