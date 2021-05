«Ciao, Claudio: amico di una vita»

Un mese fa, all'età di 64 anni, si è spento Claudio Bicchieri. Così lo hanno ricordato i suoi amici del bar Camarillo. «Maledetto covid - hanno scritto -, che ci hai portato via un cavaliere buono ma soprattutto un amico da sempre. Noi del Camarillo lo chiamavamo “Turbo” ma così per prenderlo in giro. Il suo passo non era mai veloce, anzi era placido e tranquillizzante come la sua voce. Noi tutti lo conoscevamo da sempre - proseguono - cresciuti in una compagnia che penso a Parma di così affiatate ce ne siano ormai rimaste poche. Per una vita, Claudio ha fatto il muratore in una piccola impresa famigliare con suo fratello Massimo. Bellissimo il loro rapporto, che consisteva continuamente nell’accusarsi reciprocamente e scherzosamente davanti a noi, su chi, nella giornata lavorativa, avesse o meno prodotto di più. Per noi erano i “fratelli calcinacci” perché quando batti loro un colpo sulla spalla esce sempre una nuvola di polvere di calcina. Appena è andato in pensione e diventato nonno, è stato strappato a tutte le persone che lo amavano e a tutti noi».

Un amico che aveva ristrutturato la casa, «quando è stato il momento di pagare l’ultima rata del lavoro eseguito veramente bene, ha quasi dovuto litigare con lui che gli disse: “Non ho fretta, tanto so che i soldi da te li prendo”. Da quando Claudio è andato via c'è un vuoto incolmabile - concludono -. Ciao Claudio, ciao Turbo, ciao cavaliere placido e gentile, continua il tuo cammino tranquillo e mantieni salda la guida e la tua voce rassicurante nelle stelle». r.c.