«Mia figlia salvata da medici eccezionali»

Luca Pelagatti

Ora, Federica sorride. Ma se ripensa a quei momenti riprova, ancora, lo stesso sgomento. Perché sono cose che non può dimenticare: sua figlia stesa nella bolgia d'angoscia che è la terapia intensiva, il sibilo dei macchinari, il frenetico affannarsi dei sanitari senza volto dietro le protezioni. E soprattutto una frase: «Lasciami morire, mamma». Per una madre non c'è frase peggiore. Anche se, adesso, per fortuna si può sorridere.

«Sì, mia figlia sta bene, è tornata a casa, si sta riprendendo», spiega Federica che vuole raccontare questa storia per dire grazie. E nello stesso tempo ricordare a tutti: state attenti.

«E' così, vorrei che tutti capissero quanto il covid può essere pericoloso». Anche se hai solo 16 anni, il corpo forte e scoppi dalla voglia di vivere. Ma puoi ritrovarti a pensare che forse è meglio morire.

«Tutto è cominciato con febbre e un dolore – prosegue Federica. - Il medico ha subito intuito che mia figlia potesse avere un attacco di appendicite e che la situazione dovesse essere monitorata». Ma poi la febbre saliva ancora ed è chiaro che non si può rimandare: occorre andare in ospedale. E qui comincia il dramma: al momento del ricovero si scopre infatti che l'appendicite c'è. Ma, rivela il tampone, c'è anche il Covid. E tutto accelera come in un incubo. «Io ero con lei, in quanto minorenne. E, si è scoperto, che pure io ero positiva. Lei è stata operata durante la notte e l'operazione è andata bene. Ma poche ore dopo sono cominciati i problemi al cuore».

La diagnosi? Miocardite. Ed è conseguenza del Covid. «Dal punto di vista respiratorio non aveva problemi ma quelle palpitazioni erano troppo gravi ed è stato deciso di trasferirla in terapia intensiva per il trattamento con immunoglobuline. Ora, quello che accade in quel reparto lo intuivo, lo avevo visto in tv. Ma dal vivo, momento dopo momento, io l'ho vissuto. E ora so».

Già, perché nel mondo parallelo al neon dove le persone sono tute e maschere, dove i pazienti vivono attaccati alle macchine tutto è diverso. Anche dall'immaginazione. «Sono stati giorni terribili, ore che parevano non finire mai. Ma pure in quel luogo ho visto una meravigliosa umanità. Quella dei medici che non finirò mai di ringraziare: Monica Rubini, Bertrand Tchana, il dottor Pappalardo, tutti gli specializzandi, tutti gli infermieri, Leo, Leandra e ancora gli infermieri Lisa, Noemi, Lorenzo, Angelo. E tutti quelli del padiglione Barbieri. Ognuno di loro mi è stato vicino e mi ha fatto capire che, e non è un modo di dire, per loro non è un lavoro. Ma una missione». Come è logico quando devi curare il corpo. Ma non puoi mai trascurare la mente, l'animo.

«Sono stati tutti estremamente premurosi, attenti, hanno risposto ad ogni mia domanda, si sono fatti in quattro». Tanto che dopo altri giorni di ricovero della figlia in pediatria ed un periodo di convalescenza a casa, in cui finalmente riabituarsi alle piccole cose della vita, Federica continua a pensare a loro. E a coloro che ha incontrato. «Ripeto, se ho voluto raccontare questa storia è per sottolineare i meriti del personale sanitario. Ma nello stesso tempo ricordare a tutti di fare attenzione. Mentre eravamo in ospedale abbiamo saputo di una altra ragazza di 17 anni che avuto problemi simili, abbiamo visto molti malati. Ecco, il mio appello a tutti è quello di stare attenti: i giovani, si sa, si sentono forti, invincibili, ma anche loro di fronte al virus possono ammalarsi, cedere».

Tanto che a 16 anni, quando si scoppia di vita, ci si può trovare a pensare che tanto vale lasciarsi morire.