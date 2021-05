Le suore non riescono a prenotare il vaccino: Carabinieri in soccorso

Giuseppe Milano

Lo stop di qualche giorno alla somministrazione del vaccino Astrazeneca le aveva fatto perdere la prenotazione e tramite applicazioni e portali internet non erano più riuscite a trovare un nuovo appuntamento negli ambulatori del Parmense, a partire da quello più vicino a loro di Borgo Val di Taro. Erano letteralmente disperate due anziane suore di Berceto della congregazione delle Figlie di Maria Ausiliatrice.

Assieme ad altre consorelle gestiscono la scuola dell'infanzia del paese ed avevano alla fine perso la speranza di potersi vaccinare contro il Covid. Ed era il loro cruccio più grande, non tanto per i rischi personali di contrarre la malattia, ma perché, all'interno dell'istituto scolastico, avevano a che fare con bambini piccoli, le loro famiglie e, in più, con l'attività della cucina.

Ma la storia ha un lieto fine e veste la divisa dei carabinieri.

Durante una delle tante visite in paese del comandante della stazione di Berceto le due sorelle gli hanno confidato il loro problema e subito il maresciallo Matteo Maio si è attivato. Grazie all'accordo stipulato nei giorni scorsi dalla regione Emilia-Romagna e dal Comando della Legione Carabinieri “Emilia-Romagna”, i militari di tenenze e stazioni sono anche tramite fra azienda Usl e popolazione anziana in difficoltà per mancanza di strumenti informatici o minor dimestichezza con le nuove tecnologie. Così la caserma di Berceto si è attivata per la prenotazione del vaccino anti Covid e le due suore hanno potuto finalmente vaccinarsi.

«E' un piccolo, grande gesto che risponde a pieno al ruolo che da 200 anni l'Arma ricopre su tutto il territorio italiano», commenta il capitano Filippo Giancarlo Cravotta, comandante della Compagnia dei carabinieri di Borgotaro. «Quanto successo a Berceto lo facciamo costantemente ogni giorno sul territorio. In questi mesi abbiamo consegnato decine di tablet e computer agli studenti, il giorno della chiusura dell'attività didattica qualche settimana fa abbiamo fatto la spola fra le scuole e le case degli ragazzi per riportare gli zaini e i libri che avevano lasciato in aula e in più rispondiamo a centinaia di telefonate da chi chiede informazioni sulle norme anti Covid. Ora c'è questo impegno sul fronte delle vaccinazioni per gli ultrasettantenni. Lo svolgiamo con grande attenzione perché sappiamo quali siano le difficoltà degli anziani rispetto al mondo della informatica e di internet».

E allora non solo per gli anziani di Berceto l'appello è quello di rivolgersi, se si ha più di 70 anni e si è in difficoltà, ad una delle 34 stazioni dei carabinieri dislocate sul territorio provinciale. Sono tutte state abilitate al servizio e predisporranno la documentazione per effettuare la prenotazione dei vaccino. E non finisce qui. Per gli anziani impossibilitati a recarsi in caserma, per ragioni di salute o mancanza di mezzi di trasporto, basterà telefonare ai carabinieri e sarà fissato un incontro a domicilio dove si recherà una pattuglia. Importante sottolineare come i militari andranno a casa solo di chi ha fissato in precedenza un appuntamento e saranno sempre in divisa, dettagli non secondari per evitare l’azione di eventuali truffatori.