Patrick voleva uccidere anche l'ex fidanzata

Roberto Longoni

Una ventina di minuti, un quarto d'ora pedalando con il vigore dell'ira. Via Volturno non è dietro l'angolo, per chi arriva in bici da Fognano. Ammesso anche che sia andato per la via più breve, senza soste, il tempo per cambiare idea prima di raggiungere l'ex mulino, Patrick Mallardo lo ha avuto. Erano le 23 passate di martedì, quando il 18enne è uscito di casa: più notte fonda che tarda serata, da quando scatta il coprifuoco delle 22. Il ragazzo ha pedalato verso il luogo in cui sapeva di trovare Daniele Tanzi, di Casalmaggiore, insieme con l'ex fidanzata Maria Teresa Dromì (suoi coetanei) con un coltellaccio nello zaino e i vestiti per cambiarsi, in vista della mattanza. «Tutto premeditato», per gli inquirenti. Difficile avere dubbi. Ma aveva già deciso su chi scaricare la propria furia?

L'atroce realtà dei fatti è quella per la quale il corpo di Daniele, trafitto da una serie di coltellate al torace, sarà sottoposto questa mattina all'autopsia. Daniele ha perso la propria giovane vita in una tragedia che vede anche Patrick vittima di sé stesso, al di là di qualsiasi sentenza. Dormiva, il 18enne di Casalmaggiore, quando ha ricevuto il primo fendente. Pare abbia fatto appena in tempo a svegliarsi e ad accennare una minima difesa: sulle sue mani e sulle braccia sono poche le ferite in genere riportate da chi cerca di proteggersi da armi da taglio. Già il secondo o il terzo affondo della lama potrebbe essere stato letale. Poi, è toccato a Maria Teresa essere assalita: se l'è cavata con un paio di tagli al braccio sinistro dopo una breve colluttazione.

Patrick avrebbe anche raccontato che all'inizio la sua intenzione sarebbe stata di uccidere proprio lei, Maria Teresa, per chiudere una volta per tutte (e nel modo più doloroso e assurdo possibile) quel rapporto malato che, dopo quattro anni, proseguiva nonostante la fine del fidanzamento a gennaio. Daniele sarebbe stato accoltellato nel sonno perché di certo si sarebbe svegliato e avrebbe reagito durante l'aggressione alla ragazza addormentata al suo fianco. Ipotesi fragile: se avesse voluto uccidere solo lei, Patrick avrebbe aspettato un incontro senza testimoni (o rivali).

Più facile, invece, che in un primo tempo il proposito fosse di uccidere entrambi: proposito lasciato a metà forse per la reazione della ragazza o forse perché Patrick si era reso conto di aver commesso un'aberrazione enorme già con il primo delitto. Oppure perché l'obiettivo di quella pedalata da Fognano era stato raggiunto con la morte del rivale. E pensare che sulle strade deserte per l'ex mulino Patrick avrebbe potuto benissimo incappare in una pattuglia. Sarebbe stato multato per non aver rispettato il coprifuoco e denunciato per possesso ingiustificato di arma da taglio. Sarebbe finita lì. Daniele ora sarebbe vivo. E Patrick non sarebbe in cella per un'accusa per la quale è previsto anche l'ergastolo.