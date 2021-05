Quei modi di dire in puro pramzàn

Molte volte, parlando in dialetto, citiamo frasi e modi di dire d’uso comune che ci derivano dalla tradizione ma che pochi sanno effettivamente cosa significhino o, meglio ancora, che curiose e singolari storie celino. Addentriamoci, allora, nel pianeta di questi simpatici modi di dire parmigiani analizzati grazie alle ricerche che furono effettuate, anni fa, dall’indimenticato prof. Guglielmo Capacchi («Che lavór Sjòr Gibartén» -Palatina Editrice) ed autore anche di quella straordinaria e monumentale opera che fu il dizionario Italiano-Parmigiano («Artegrafica Silva»).

Altri studiosi di tradizioni popolari si occuparono di questa tematica attraverso libri come, ad esempio, «Torlidi» e «Strolghe».

Bél o bón bombén

(Molto bello o molto buono). La leggenda popolare narra che nella nostra città, ai tempi della Duchessa Maria Luigia, visse un ufficiale francese, che di cognome faceva appunto Bsombén. Un uomo bellissimo che fece battere il cuore a molte parmigiane.

Caldarén äd San Zvan

(Secchio di San Giovanni). Riferito a persone, cose o fatti che subiscono facili mutamenti. Ossia vanno su e giù come appunto il secchio che veniva sistematicamente calato e sollevato dal pozzo dell’abbazia di San Giovanni per attingere acqua.

Bagolón dal lùsstor

(Bagolone del lustro). Nel lontano 1882 Arturo Frizzi, originario del mantovano e allievo ciarlatano del parmigiano Enrico Morini ( a sua volta ciarlatano di lungo corso e venditore ambulante di prodotti scadenti), unitamente ad un altro parmigiano, Amadio Bulgarelli, ebreo claudicante chiamato «sop magnacristiàn» inventarono una mistura per lucidare le scarpe: «al lùsstor p'r il scärpi » a base di segatura, nerofumo, acqua ed una minima parte di vero lucido. Il prodotto venne inscatolato e battezzato con il nome « Lucido Nubian dell’inventore americano Amadio Bulgarel». Ovviamente, il lucido, ebbe un impatto devastante nei mercati rivelandosi una sonora imbrogliata mentre i tre imbroglioni, soprannominati «bagólon dal lùsstor», in tanti paesi furono inseguiti e malmenati da chi aveva acquistato il loro miracoloso « lùsstor»

Bruza l’olìva

(Brucia l’ulivo). Questo detto era utilizzato quando si ci imbatteva in una persona poco raccomandabile e sgradita. Trae origine dal fatto che le nostre nonne, quando incombeva un temporale, avevano l’usanza di bruciare l’ulivo benedetto della Domenica delle Palme con la candela distribuita in chiesa nel giorno della «Serjóla» (Candelora) per evitare che il temporale portasse la grandine.

A t’al dagh mi al tabach dal moro

(Te lo dò io il tabacco del Moro). Una frase minacciosa di botte nei confronti di qualche malandrino. Il «Tabacco del Moro» era un trinciato fine, non da fiutare, ma da fumare nella pipa. Tabacco dal gusto deciso e forte (in voga tra il 1800 e il 1850) come le botte che venivano promesse.

Avérghni gnan’ da fär balär ‘na simmia

(Non avere un soldo da fare ballare una scimmia). E’ riferito ai tempi in cui nei mercati si esibivano quei girovaghi che, al suono della loro pianola, facevano ballare una scimmietta in cambio di pochi centesimi. L’espressione dialettale era riferita, appunto, a coloro che non avevano nemmeno quei pochi spiccioli.

Andär par pampòggni

(Andare per pampogne). Significava essere falliti e finiti in miseria. In gergo sportivo, per gli appassionati di calcio, era riferito ai portieri quando facevano uscite a vuoto. C’era veramente chi andava per pampogne, ma erano i ragazzi d’un tempo che rincorrevano le pampogne, un sorta di scarabeo che svolazzava nei campi in estate.

Bón'na nòt sartór

(Buonanotte sarto). L’espressione significa «niente da fare», «è finita». Si riferisce ai quei sarti ambulanti che, un tempo, andavano nelle aie e soggiornavano nella corte per alcuni giorni per sistemare vestiti vecchi e farne dei nuovi. Dopo la cena e, prima di andare a riposare, il «rezdór» e la «rezdóra» auguravano la buonanotte all’artigiano che, alla luce di una «lumma», proseguiva il suo lavoro nella camera dove gli era stato allestito uno spartano giaciglio.

Che lavór sjòr gibartén!

(Che lavoro Signor Gibertini!). Questo modo di dire, entrato a pieno titolo nel nostro dialetto per indicare «quale disastro!!!», si rifà alle vicende di stampo erotico-grottesco di un certo Gibertini, anziano e gaudente gestore di un negozio di bicchieri e stoviglie in strada San Michele (attuale strada Repubblica) il quale, per farsi vedere ancora molto pimpante, volle dimostrare agli amici che ci sapeva ancora fare con le giovani ragazze tra le quali una sua commessa alla quale zampò addosso nel retrobottega facendo esclamare alla povera giovane «che lavór sjòr Gibartén ch’a spachèmma tutt i bocén».

Ciapär bòti da comunjón

(Prendere botte da Comunione). Non si tratta della Comunione normale ma di quella che il prete impartisce durante l’estrema unzione.

La bärca di cojón

(La barca dei coglioni). Si riferisce ad un omonimo ed antico gioco parmigiano. Chi perdeva era considerato, ovviamente, «al pù cojón».

Ésor trid cme l’Albania

(Malconcio come l’Albania). Questa espressione, non alludeva allo status economico e sociale dell’Albania, ma al trinciato o tritato «Albania» da cui si ricavavano tre qualità di tabacco: il «Santa Giustén’na», la «sforsäda» e la «meläda» che produceva la Ducale Manifattura Tabacchi con sede in Certosa.