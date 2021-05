Segnali positivi da Busi e Brunetta

Il migliore

Busi 6,5

Premiamo volentieri la prova di questo ragazzo che a Reggio tre mesi fa aveva maldestramente zavorrato l'intera stagione. Ieri aveva di fronte un ''mostro'' come Gosens, magari svogliato ma che è stato discretamente circoscritto. Bello l'assist per il primo gol e apprezzabile la voglia di sfornare altri cross. Siamo convinti che l'anno prossimo crescerà tanto.

Sepe 6

La media tra i tanti gol presi, alcuni senza colpe, altri più discutibili, e le parate fatte nel finale, in particolare sui tiri di Maehle. Il calvario sta finendo anche per lui.

Osorio 5

Ha provato a seguire Zapata, ma non è semplice perché si muove tanto e gli ha fatto girare un po' la testa, così che ha spesso lasciato sguarnito il centro

Bruno Alves 5

Ieri non poteva essere la sua partita e non la è stata. L'Atalanta non fa tanti cross e palla a terra invece lo ha mandato in confusione. Pareva una sagoma da allenament

Gagliolo 5,5

La sensazione è che, forse frustrato dall'annata, abbia anche perso un pizzico della consueta generosità. Maehle lo mette alle corde.

Sohm 6

Strappa la sufficienza per un gol che certamente nessuno si aspettava, così, da lui. E' stato bravo anche se prima aveva sofferto troppo Malinovskyi.

Kurtic 5

D'Aversa gli affida la marcatura di Ilicic e si limita a fare il terzo centrale difensivo. Poi nel 5-3-2 torna a fare il play ma non incide ne qui né là.

Grassi 5

Contro la grande fisicità dei bergamaschi era destinato ad andare in difficoltà. Bello un salvataggio in scivolata ma scarsa la resa complessiva.

Gervinho 4,5

Parte nella zona del trequartista ma ben presto va a cercare gloria sugli esterni dove però conferma di avere le polveri fradicie: è come giocare in 10.

Kucka 5

Anche lui occupa due o tre posizioni diverse ma da quando è andato in Nazionale l'ultima volta è tornato vuoto. E a vuoto ha girato varie volte anche ieri.

Cornelius 5

Era uno degli ex di turno: ha perso però la battaglia con Romero. Qualche spizzata nel vuoto, sportellate a gogò ma stringi stringi problemi agli avversari zero.

Pellè 16' st 6

Filtrante alla Morfeo per mandare in gol Sohm. E soprattutto grande flemma nel rispondere e allo stesso tempo compatire quello ''svalvolato'' di Valenti.

Valenti 16' st 4,5

Va a fare il terzo centrale ma solo di nome perché poi girovaga senza senso per il campo, va a litigare con Pellè e dietro non dà nessuna mano a reggere l'urto.

Brunetta16' st 6,5

Di certo non resterà al Parma ma ieri s'è tolto la soddisfazione di segnare in serie A e almeno ha regalato briciole di vivacità a un attacco a dir poco moscio.

Camara30' st sv

Questi camei di giovani della Primavera sono anche un piccolo omaggio al buon lavoro che sta svolgendo il vivaio gialloblù. E se son rose fioriranno.

Conti 35' st sv

Nel finale fa in tempo a veder segnare due gol all'Atalanta e uno al Parma.

D'Aversa 5

Per carità, non si poteva certo chiedergli miracoli proprio ieri contro l'Atalanta: ci sarebbe stato da mangiarsi le dita... Però la strategia studiata è servita a poco e alla fine della fiera i gol sul groppone sono stati il record stagionale. Quindi salvano parzialmente la faccia solo le zampate dei due ragazzi che lui non ha fatto mai (o quasi) giocare.