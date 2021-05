Ubriaco, si lancia nel torrente sotto gli occhi dei Carabinieri (che lo salvano)

Un 36enne albanese residente in Alta Valtaro poco dopo le 23 di sabato notte si è lanciato nelle acque del torrente Tarodine, un affluente de fiume Taro in prossimità della stazione ferroviaria di Borgotaro e precisamente al bivio che collega viale della Libertà con la strada provinciale Borgotaro-Passo del Bratello-Pontremoli. L’uomo, grazie all’immediato intervento dei Carabinieri del nucleo Radiomobile della Compagnia di Borgotaro in servizio notturno (che avevano seguito la scena), ha sicuramente evitato conseguenze serie. I militari sono scesi sul greto del torrente per i primi soccorsi e hanno allertato i Vigili del fuoco e la guardia medica dell’Assistenza Pubblica Borgotaro Albareto. I soccorritori giunti rapidamente sul posto hanno imbragato il ferito, lo hanno trasferito in barella sulla strada e poi in autoambulanza al pronto soccorso dell’Ospedale Santa Maria. Nella caduta avrebbe riportato leggeri traumi agli arti inferiori e al dorso ma nulla di particolarmente grave: dopo una notte di controlli e accertamenti nella giornata di ieri è stato dimesso. L’albanese è stato però sanzionato con un’ammenda amministrativa di 330euro per ubriachezza: avrebbe prima scavalcato il guardrail per poi lasciarsi cadere nel vuoto, un volo di pochi metri (3 o 4 circa) ma che poteva rivelarsi ugualmente pericoloso. G.C.