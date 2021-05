50-54enni, nuove modalità di prenotazione

A due giorni dal via cambia la modalità di prenotazione per le 37mila persone di Parma e provincia inserite nella fascia di età 50-54 anni. Dopo un incontro avvenuto ieri pomeriggio fra i rappresentanti dei medici di medicina generale e l'azienda Usl si è deciso di convogliare tutte le richieste ad un portale web dedicato e non più direttamente alle segreterie telefoniche dei medici. Le prenotazioni quindi saranno esclusivamente on line su una sezione apposita che, da giovedì 13 maggio, sarà attivata sul sito www.ausl.pr.it.

Tutti i dettagli

I nati dal 1967 al 1971 compresi dovranno registrarsi su questo portale che resterà operativo sino a lunedì 31 maggio. Collegandosi a ausl.pr.it si dovrà cliccare in homepage il bottone «Vaccinazioni anti Covid-19 tutte le informazioni utili» e selezionare la categoria «Persone dai 50 ai 54 anni». Una volta raccolte le adesioni, sarà il medico a contattare i propri assistiti per fissare l’appuntamento.

Non chiamare il medico

Niente più chiamate quindi agli studi dei propri medici di fiducia. «Considerato il numero elevato di persone candidate alla vaccinazione», sottolinea la stessa Usl, «l’adesione alla campagna mediante registrazione online è necessaria per facilitare l’accesso a questo servizio e al contempo per ottimizzare l’organizzazione del lavoro dei medici».

La decisione soddisfa i medici che temevano «assalti all'arma bianca» ai propri ambulatori. «Era l'unica strada per riuscire a lavorare», aggiunge Antonio Slawitz, presidente Snami Parma. «Ora riceveremo gli elenchi ed organizzeremo le sedute di vaccinazione. Abbiamo consigliato ai colleghi di condensare gli appuntamenti un giorno alla settimana per non rischiare di perdere dosi. Sarà un lavoro complesso ma siamo pronti per il via che resta fissato per il 31 di maggio».

«Evitato il caos»

Tira un sospiro di sollievo anche Corrado Parodi del Fimmg di Parma. «Avevamo subito indicato la necessità di un centro unico per le prenotazioni anche se resta ora la questione della chiamata ai pazienti», spiega e conclude: «Non sarà facile predisporre il calendario ma non mancherà il nostro contributo alla campagna vaccinale come stiamo già facendo per il personale scolastico».

Resta aperta la questione di chi è in cura da quei medici di famiglia che non aderiscono alla campagna. Per questi pazienti probabilmente si apriranno le porte dei centri vaccinali già attivi sul territorio.

Giuseppe Milano