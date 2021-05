Delsignore: «Fondazione sana e efficiente. E con un futuro sostenibile davanti a sé»

Professor Delsignore, dispiaciuto di lasciare la presidenza della Fondazione?

«Mi rincresce ovviamente separarmi dalle persone con cui negli ultimi dieci anni ho condiviso quotidianamente la sfida di rafforzare Fondazione Monteparma e operare al servizio del nostro territorio. Ma sono sereno e soddisfatto perché lascio un’istituzione che, sia patrimonialmente che strutturalmente, si presenta oggi più solida, sana e coesa di quando sono stato eletto, consapevole del proprio prestigioso passato e con linee d’azione ben chiare per il futuro».

La lascia in buone mani?

«Certo, nelle mani del nuovo presidente Mario Bonati, che possiede le doti umane e professionali per guidare con equilibrio, efficacia e indipendenza la Fondazione, ma anche in quelle degli organi collegiali, che hanno sempre agito nell’interesse dell’ente, con costruttiva unità d’intenti e costante spirito di collaborazione. Senza dimenticare il personale, una squadra collaudata e preparata che saprà supportare il nuovo presidente nel percorso che verrà».

Qual è il ricordo indelebile di questi dieci anni di presidenza?

«Senza dubbio l’inaugurazione nel giugno 2018 della nostra sede e del nuovo centro culturale ed espositivo Ape Parma museo, coincisa con lo svolgimento a Parma del congresso nazionale dell’Acri, l’associazione che riunisce le fondazioni di origine bancaria italiane, e tenuta a battesimo dall’allora presidente Giuseppe Guzzetti. Si è trattato di un momento emozionante e carico di significato in cui abbiamo voluto dare conto dell’inestimabile ruolo svolto da tali istituzioni soprattutto nel campo delle arti e, in quest’ottica, abbiamo dato vita all’esposizione temporanea “88 in bella mostra” con opere straordinarie provenienti dalle fondazioni bancarie di tutta Italia».

Qual è lo stato di salute della Fondazione, cinque secoli dopo la sua nascita?

«In una parola, ottimo. La Fondazione porta avanti una storia plurisecolare come discendente del Monte di Pietà, istituito nel 1488 dal Beato Bernardino da Feltre per contrastare l’usura, e poi della Banca del Monte, nella quale hanno convissuto sia l’esercizio del credito che gli interventi di utilità sociale e beneficenza fino agli anni Novanta, quando, con la Legge Amato, questi ultimi sono stati affidati alle fondazioni di origine bancaria, mentre l’attività creditizia è rimasta in capo alle banche trasformate in SpA.

Negli ultimi anni c’è stato un robusto rafforzamento patrimoniale.

«Sì, lo testimoniano anche i dati del bilancio 2020 appena approvato all’unanimità: la virtuosa gestione degli investimenti ha consentito di raggiungere gli obiettivi di un notevole rafforzamento patrimoniale – più 31 milioni di euro, con una crescita di oltre il 30%, rispetto al valore reale del patrimonio iniziale della Fondazione – e della stabilizzazione delle risorse erogate annualmente al territorio a un livello di gran lunga superiore al minimo previsto dalla legge. Mentre i costi di gestione sono molto inferiori a quelli delle fondazioni di analoghe dimensioni e tra i più bassi nel panorama nazionale. Ma credo che il vero indicatore dello stato di salute di una fondazione siano le tante importantissime attività svolte sul territorio direttamente e dalle realtà che sosteniamo, la coesione e competenza dei suoi organi collegiali, il coinvolgimento convinto del suo personale nei progetti messi in campo e la capacità di essere un catalizzatore di energie positive da riversare a livello locale. Sono convinto che Fondazione Monteparma sia oggi e continuerà ad essere in futuro tutto questo».

Un passo doloroso ma inevitabile è stata la cessione del pacchetto azionario di Banca Monte, poi incorporata in Intesa Sanpaolo. Come ha vissuto quell’operazione?

«Quando sono stato eletto presidente, la cessione del pacchetto di maggioranza di Banca Monte Parma a Intesa Sanpaolo era già stata deliberata. Mi sono trovato a dover gestire i conseguenti, talvolta complessi, aspetti tecnici. È stato un momento molto delicato. Alla luce di come sono purtroppo finite altre banche locali e le fondazioni a cui facevano riferimento – alcune delle quali hanno visto completamente azzerato il loro patrimonio –, è stata un’operazione sofferta ma necessaria, che ha permesso di salvaguardare l’economia del territorio, i posti di lavoro dei dipendenti della banca e l’esistenza stessa della Fondazione. Da allora quest’ultima ha potuto investire il proprio patrimonio, prima concentrato nella partecipazione bancaria, con una più ampia e salutare diversificazione, riuscendo a beneficiare di significativi ritorni economici, a fronte di minori rischi, e a consolidare le erogazioni a favore del territorio».

Il compito delle fondazioni bancarie è promuovere lo sviluppo locale, perseguendo lo scopo di utilità sociale. Obiettivo centrato, durante i “suoi” dieci anni?

«Dovrei rispondere che non sta a me giudicare, ma il momento del commiato è anche l’occasione di tirare le somme e sento di poter dire che in questi dieci anni la Fondazione ha operato con efficacia, responsabilità e costanza a favore del territorio, nell’ottica di stimolare una crescita sostenibile e consapevole che ha coinvolto non solo i suoi aspetti economici, ma anche sociali e culturali. La nostra scelta, oggi seguita da altre fondazioni, è stata quella di essere al fianco della società locale mediante la gestione diretta di importanti iniziative, quali Ape Parma museo e Mup editore, oltre che accordando sostegno economico a progetti di terzi – teatri, musei, realtà musicali, associazioni, enti – e offrendo supporto organizzativo a tantissime manifestazioni. Non si è quindi trattato solo di elargire contributi – oltre 50 milioni di euro dalla sua istituzione ad oggi –, ma anche di lavorare al fianco di numerose realtà locali e non solo, di mettere insieme diverse teste intorno a un’idea, di dare vita a progetti e di impegnarsi nella loro realizzazione, moltiplicando così il valore delle erogazioni indirizzate al territorio».

Da sempre, Fondazione Monteparma ha concentrato gli interventi nel settore delle arti e della cultura. Ma non solo.

«Le arti e la cultura sono l’ambito a cui la Fondazione ha sempre destinato la maggior parte delle risorse erogate, circa il 70-80 per cento. Troppo spesso si dimentica che finanziare tale settore significa non solo consentire un indubbio e auspicabile avanzamento civile e culturale di tutta la comunità, ma anche creare e mantenere posti di lavoro per tante famiglie e persone del territorio in tutta la filiera che ruota intorno all’organizzazione di mostre, concerti, festival, stagioni teatrali, eccetera, oltre che contribuire alla creazione di un positivo flusso turistico a beneficio dell’economia di una città che proprio sull’arte, sulla cultura e sul buon vivere ha costruito parte della propria identità. Fondazione Monteparma ha però sempre guardato al territorio nel suo complesso supportando iniziative in ambito sociale, formativo, medico e scientifico. A guidarla sono i principi della vicinanza alle esigenze della società locale e della tempestività di intervento che, tanto con l’alluvione del Baganza del 2014, quanto con l’emergenza sanitaria da Coronavirus – solo per citarne alcuni – le hanno consentito di erogare rapidamente risorse ove erano necessarie e indispensabili».

Qual è lo stato di salute di Mup Editore?

«Mup editore è la società strumentale creata dalla Fondazione insieme all’Università di Parma nel 2002 per diffondere la cultura, con particolare attenzione ai legami territoriali. Con un catalogo di oltre 750 titoli all’attivo e progetti editoriali di ampio respiro realizzati, possiamo ben dire che questa piccola realtà è riuscita a guadagnarsi un posto nel mondo culturale locale e non solo, facendosi apprezzare per l’accuratezza e il pregio delle sue pubblicazioni. La sostenibilità dell’impresa è stata al centro di diversi interventi tesi ad ottimizzarne le attività e, in quest’ottica, nei prossimi mesi la casa editrice confluirà nell’altra società strumentale della Fondazione. A mutare saranno solo l’assetto societario e l’organizzazione, resa più efficiente e snella, mentre nulla cambierà nelle pubblicazioni che saranno prodotte, con il consueto marchio Mup, dalla medesima redazione, sempre con il prezioso e costante supporto scientifico dell’Università di Parma».

Uno dei fiori all’occhiello del Mup è la monumentale Storia di Parma, che proprio nei mesi scorsi è stata completata.

«Pochi avrebbero immaginato, in occasione del suo avvio, che l’imponente progetto editoriale della Storia di Parma – composta da ben 13 tomi, pubblicati con cadenza annuale dal 2008 al 2020 – potesse giungere a compimento. Quanti territori dispongono oggi di una ricostruzione così approfondita e completa della propria storia? Fatta, peraltro, con un approccio per nulla localistico, perché quella di Parma è una storia di ampio respiro e non certo di provincia. Fondazione Monteparma l’ha sempre considerata come un’opera fondamentale per promuovere l’imprescindibile conoscenza delle proprie radici e riaffermare l’identità locale. In quest’iniziativa editoriale lo straordinario lavoro scientifico compiuto dall’Università, partner indispensabile del progetto, si sposa con la volontà di consegnare al territorio una mappa del proprio passato capace di orientare scelte più consapevoli nel futuro».

Perché avete scelto di trasferire la sede in via Farini?

«È proprio il caso di dire che alle volte da una necessità nasce un’opportunità. L’uscita dal capitale sociale di Banca Monte Parma, con la fusione di quest’ultima in Intesa Sanpaolo, ci ha imposto di abbandonare la storica sede di Palazzo Sanvitale, di proprietà dell’istituto di credito. Dopo le visite a diversi immobili, a colpire l’attenzione di tutti sono state le potenzialità dell’ex sede della Banca d’Italia. È stato chiaro fin da subito che quella sarebbe stata non solo la “casa” ideale della Fondazione e delle sue attività editoriali e museali, ma di un nuovo progetto culturale molto più vasto e ambizioso da donare alla città. Un progetto che ha trovato la coraggiosa ed entusiastica condivisione di tutti gli organi della Fondazione. L’acquisto e l’accurato restauro conservativo del palazzo ha consentito di recuperare uno spazio straordinario, di ridefinirne completamente la destinazione e di offrirlo alla comunità come una preziosa eredità da tramandare».

Con quale spirito e quali obiettivi avete creato l’Ape museo?

«Con la volontà di mettere a disposizione della città un luogo innovativo, dinamico e aperto al confronto su temi di attualità, capace di valorizzare le diverse espressioni artistiche e i vari saperi, organizzando direttamente e ospitando mostre, concerti, convegni, spettacoli teatrali, presentazioni di libri, attività didattiche e tanto altro ancora. L’obiettivo del progetto è quello di accrescere e qualificare l’offerta culturale e artistica della nostra città, innanzitutto per la comunità locale, ma anche nell’ottica di attrarre turismo con positive ricadute su tutto il territorio».

Una persona che si sente di ringraziare.

«Essendo arrivato in Fondazione Monteparma da un ambito professionale molto diverso, sono partito da zero a costruirmi, con umiltà, una cultura sulle fondazioni di origine bancaria e la loro gestione. In questo percorso ho fortunatamente incontrato molte persone disponibili e competenti che mi hanno offerto supporto, consigli e preziose occasioni di confronto».

Una cosa di cui è particolarmente orgoglioso.

«Sono fiero di aver contribuito a scrivere un capitolo importante della storia di questa Fondazione, di esserne stato nominato presidente in un momento difficile in cui era necessario apportare cambiamenti significativi, di averla guidata verso un futuro più sostenibile e di aver instaurato un clima di serena collaborazione al suo interno e con le varie realtà del territorio. Sono convinto che le storie belle non abbiano una fine, semplicemente diano inizio ad altre. Il mio vero compiacimento non è quindi per quello che abbiamo realizzato, ma per la certezza che tutto ciò proseguirà».

Un consiglio per il suo successore.

«Il nuovo presidente siede da quasi due anni nel Consiglio di amministrazione della Fondazione, quindi ha già maturato una buona conoscenza dell’ente e della sua operatività. Più che un consiglio, mi permetto di esprimere l’auspicio che la Fondazione possa procedere nel solco dei valori e delle priorità tracciato in questi anni, trovando sempre migliori modalità per essere al fianco del territorio e delle comunità locali».

CLAUDIO RINALDI