Ginetto Amadei, il panettiere che amava la matematica e il basket

Sorbolo La comunità di Sorbolo piange un’altra figura storica del paese, di quelle che negli anni sono entrate a far parte del «libro» dei personaggi più conosciuti e voluti bene da tutti. Igino Amadei, per tutti «Ginetto», si è spento venerdì sera all’ospedale Maggiore all’età di 71 anni.

Ginetto, insieme a suo fratello Aldo – di una decina d’anni più giovane –, ha lavorato fino all’ultimo nella storica panetteria e dolciumi «Amadei», che si affaccia su piazza Libertà. Attività appartenuta, prima di loro, ai genitori, fornai di Sorbolo per una vita intera.

La passione di Ginetto Amadei – cresciuto, insieme ai giovani della sua generazione, al mitico Bar Pippo di fianco la chiesa – erano tuttavia i numeri: laureatosi in biologia, ha insegnato matematica per diversi anni alla scuola privata Carducci di Parma. Un’altra passione di Ginetto era per la pallacanestro: per molto tempo, negli anni ‘80, ha allenato la squadra femminile del «Sorbolo basket», approdando poi, chiamato da un caro amico, a Parma come aiuto allenatore alla «Padanaplast Viarolo», guidando il team fino alla serie B, ad un passo dalla A. Successivamente è stato iscritto alla Fip di Parma come ufficiale di campo, nella categoria arbitri. «Era preciso, a volte anche pignolo – lo ricorda il fratello Aldo –. Preferiva fidarsi delle cose o delle persone soltanto dopo aver verificato con i suoi occhi. Proprio giovedì (ultimo suo giorno di lavoro prima del malore, ndr), è tornato a casa dal negozio un po’ più tardi rispetto al solito: ha voluto controllare fino all’ultimo che i tecnici del registratore di cassa terminassero il loro lavoro». Igino Amadei, distintivo d’oro della sezione di Sorbolo dell’Avis, non si era mai sposato e abitava con il fratello.

Christian Marchi