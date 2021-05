Nicole: il liceo, gli amici e tanti sogni infranti in un istante

La notizia della scomparsa di Nicole e del nonno Massimo si è sparsa, nel triste pomeriggio idi eri, non solo in tutta la città, ma anche a Casalbarbato, dove vivevano vicino le due famiglie: Nicole coi genitori e i nonni.

Il triste tam tam ha fatto il giro dei compagni di classe della quindicenne, la seconda A del liceo linguistico Paciolo-D'Annunzio, ma anche fra i tanti amici che la ragazza aveva, fra i clienti del bar «Dreams» dei genitori, fra i conoscenti del nonno.

Il padre di Nicole, Matteo Brambilla, borghigiano doc, è molto conosciuto in città in quanto ha gestito per anni, con la moglie, il Baren bar di via Malpeli e adesso il Dreams Cafè, nel complesso commerciale di via Ferraris, a Coduro.

Gente semplice, onesta, lavoratrice, che viveva per quell’unica adorata figlia. Proprio Nicole, aveva postato domenica sui social una foto con la sua dolce mamma, nel giorno della festa a lei dedicata. E il padre Matteo aveva invece dedicato alla sua «Nicky», in più occasioni, tenere e delicate frasi piene di affetto. Una recita, fra l’altro: «Che nessuno venga mai a dirti come vivere la tua vita. Se potessi darti tre cose, sarebbero: la capacità di amarti e avere una buona autostima; la forza di inseguire i tuoi sogni; la capacità di capire che per essere felice devi solo approvare te stessa. Non voglio affatto che tu mi assomigli, nemmeno in un ciglio. Non sei la continuazione, né il mio modo di essere. Non sei la mia appendice, sei molto di più... Sei unica e indispensabile». Parole struggenti che ora diventano ancora più strazianti, perché ora la sua Nicole, «unica e indispensabile», se n’è andata. E’ volata via, senza nemmeno avere il tempo per vivere i suoi sogni di adolescente.

Ma anche il suo nonno Massimo era conosciuto e stimato non solo a Casalbarbato e a Fontanellato, dove era stato per anno il custode del campo sportivo e aveva gestito anche un distributore di benzina.

Nonno Massimo, oltre alla moglie, ha lasciato anche due figlie: Katia, titolare con Matteo del bar Dreams e Cinzia, che lavora come parrucchiera.

Silvana Loreni