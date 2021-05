Niente bridge questa estate: saltano le Olimpiadi e i Mondiali juniores

La pandemia mondiale di Coronavirus «ferma» ancora una volta il bridge mondiale e anche i due eventi internazionali che si sarebbero dovuti svolgere quest’estate a Salso sono stati annullati.

Si tratta dei «World Bridge Game», ossia una sorta di Olimpiadi di bridge e dei Mondiali juniores. Due manifestazioni già calendarizzate nel 2020, poi rinviate a causa dell’emergenza sanitaria, e che purtroppo anche per quest’anno impedisce il loro svolgersi, rimandando tutto al 2022.

Infatti nei giorni scorsi Federazione mondiale di bridge ha comunicato che, per quest’anno, non si disputeranno i Campionati del mondo per rappresentative nazionali di tutte le categorie.

«Dopo lo stop del 2020, era stato ipotizzato un recupero su quest’anno – spiega il sindaco Filippo Fritelli - ma ovviamente le condizioni della situazione della pandemia non consentono gli spostamenti internazionali, specialmente di gruppo, e men che meno di minori: quindi si ragionerà insieme alla Federazione del bridge un posticipo nel 2022».

La stretta di mano fra il presidente Figb Francesco Ferlazzo Natoli e il presidente della Federazione mondiale Gianarrigo Rona, che sanciva la scelta di Salso «capitale» del Bridge italiano e mondiale, risale all’inizio del 2020: poi il primo stop, adesso il secondo ed un arrivederci al 2022. Proseguono invece gli eventi nazionali e che coinvolgono anche Salso. Confermato il «Festival Open 2021» in programma dal 12 al 20 giugno al Palazzo dei Congressi che segnerà il ritorno in presenza ai tavoli di un evento nazionale di bridge dopo quasi sette mesi. Un ritorno che, naturalmente, avverrà in sicurezza, seguendo scrupolosamente sia le linee guida anti-covid 19 emanate dal Governo, sia quelle specifiche previste dal protocollo federale per il bridge. Il Festival Open comprenderà le seguenti competizioni: il Trofeo a squadre Miste, il Trofeo a coppie Miste, i Trofei a coppie Open e a coppie Femminili, ed il Trofeo a squadre Open.

A.S.