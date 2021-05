Pronto soccorso, aumentano gli accessi no Covid

È stato uno dei - pochi - effetti positivi delle varie «chiusure»: mobilità ridotta, pochi incidenti, scarse occasioni di socializzazione e di «stravizi».

Ma con il calo dei contagi Covid e la riapertura, gli accessi al pronto soccorso (per mesi considerato un luogo a rischio, da evitare il più possibile) sono in aumento: 125 al giorno nella prima quindicina di aprile, 133 nella seconda metà di aprile e 152 nei primi nove giorni di maggio. Un aumento di oltre il 20%.

«Stiamo osservando una ripresa importante dell'attività legata soprattutto ad una mobilità piena: quindi traumi per incidenti, ma anche casi di alcolismo e malori legati ad un'alimentazione esagerata» dice il dirigente del pronto soccorso dell'ospedale Maggiore, Marcello Zinelli.

Un aumento che fa il paio con il calo degli accessi per sospetto Covid: 14 nelle ultime 24 ore contro i 20 circa giornalieri di gennaio.

In particolare, continua Zinelli, crescono gli accessi per incidenti stradali causati dall'alcol sia rispetto al 2020 (anno in cui il lockdown è finito il 4 maggio) sia rispetto al 2019. Dal 26 aprile al 9 maggio sono stati nove nel 2019, solo quattro nel 2020 e ben 14 nel 2021. Sempre parlando di incidenti stradali, dal 26 aprile al 9 maggio di quest'anno se ne sono registrati complessivamente 95: negli stessi 14 giorni dell'anno scorso erano stati 25 (e 114 nel 2019). Dati che fanno pensare, soprattutto se si considera che è ancora in vigore il coprifuoco che impedisce gran parte dei viaggi notturni di svago.

Ma in crescita non sono solo gli incidenti. In tutti i ps ospedalieri (quindi generale, ma anche ginecologico, ortopedico e pediatrico) gli accessi dal 26 aprile al 9 maggio di quest'anno sono stati 3.371 contro i 2.403 del 2020: più 40%.

«Sono in aumento anche, come osserviamo in tutta Italia e com'era ampiamente previsto, gli accessi legati a problemi psichiatrici e ai disturbi alimentari, soprattutto per le fasce più giovani: quindi anoressia, bulimia, ma anche un peggioramento di problematiche di base, come depressioni e disturbi di personalità» dice Zinelli.

Altro segnale - non proprio positivo - di un ritorno alla normalità è, fa notare il dirigente del ps, il ritorno degli accessi «impropri» alla medicina d'urgenza. «Una spia che la “paura” di entrare in ospedale è molto ridimensionata. Torniamo a vedere gente che si presenta qui per una lombalgia o per il mal di denti, problemi per i quali sarebbe meglio rivolgersi al medico di base o alla guardia medica».

Il rischio di una situazione nella quale comunque una componente medica è ancora impegnata nel percorso dei sospetti Covid (tre medici nelle 24 ore al ps di Parma, contro i sei del percorso «pulito») è che la struttura vada rapidamente in affanno, dice Zinelli. Che lancia un appello: «Occorre saggezza e assennatezza nel tornare a godere di spazi di libertà e di socializzazione. E occorre anche usufruire in modo congruo del pronto soccorso. Al di là del Covid, l'ambiente ospedaliero, chiuso e con forte circolazione di virus, è uno degli ultimi posti dove vorrei trovarmi, se non c'è uno stretta necessità», conclude il primario.

Monica Tiezzi