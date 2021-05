Ubriaco, vuole guidare a tutti i costi, ma l'amico chiama il 112

Serata movimentata quella di domenica, con due interventi dei carabinieri, a poca distanza uno dall’altro, nella zona del quartiere artigianale «La Bionda».

Dopo che un giovane aveva alzato troppo il gomito, un suo amico ha allertato i carabinieri, affinchè intervenissero per fermarlo, prima che si mettesse alla guida in quello stato. Un gesto che gli è valso i complimenti e il ringraziamento da parte dei militari.

Dopo che è arrivata la telefonata alla centrale, una pattuglia si è portata immediatamente sul posto, scoprendo che il giovane, piuttosto alticcio, era a bordo auto in un cortile privato ma per fortuna ancora fermo e con la macchina spenta. I carabinieri hanno effettivamente accertato con l’etiltest che il giovane presentava valori alcolici piuttosto elevati. Gli hanno parlato, cercando di fargli capire che non gli conveniva mettersi alla guida in quelle condizioni, rischiando di mettere a repentaglio la sua incolumità e quella degli altri e rischiando anche pesanti sanzioni.

La vicenda si è conclusa positivamente: è stata chiamata la sua fidanzata, che non ha perso tempo ed è andata a riprendersi il suo ragazzo, mettendosi lei alla guida della macchina e portandolo a casa, dove poi, al sicuro, avrà smaltito la solenne sbornia.

Poco prima, sempre nella stessa zona dell’immediata periferia cittadina, i carabinieri, dopo essere stati allertati da alcuni residenti, sono intervenuti per cercare di calmare un uomo, sul balcone di casa, in evidente stato di agitazione. Alcuni vicini, hanno chiamato il 112, in quanto temevano che l’uomo avesse potuto auto lesionarsi. Una pattuglia si è portata sul posto, accertando prima di tutto che l’uomo fosse in buone condizioni. Non si era procurato lesioni, ma presentava un atteggiamento particolarmente aggressivo nei confronti dei militari, rimasti sul posto per due ore. Adesso i carabinieri stanno ancora valutando se denunciarlo per resistenza a pubblico ufficiale.

r.c.