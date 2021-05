Un testimone: «Un'orda con machete e katane»

«Una vera e propria orda, armata di machete e katane». È ancora sconvolto un uomo che, nel tardo pomeriggio di domenica, in viale Fratti ha assistito alla fuga del «branco». Proseguono, intanto, le indagini dei carabinieri per dare un volto a chi, intorno alle 19, ha ferito, all’interno di un casolare abbandonato lungo la ferrovia, probabilmente proprio con una katana (la famigerata spada di origine giapponese), un 17enne algerino, al termine di quello che parrebbe un regolamento di conti. Il ragazzo, ancora in osservazione al pronto soccorso del Maggiore dopo essere stato colpito alla gamba destra e al naso, ha riportato ferite di media gravità. Il minorenne non è mai stato in pericolo di vita, ma questo non diminuisce certamente la gravità dell’episodio i cui autori sono stati visti da diverse persone, per lo più sedute ai tavoli di alcuni ristoranti di viale Fratti, proprio di fronte al Duc.

«Erano circa le 19,30 - l'uomo prosegue - e mi ero appena seduto al tavolo per cenare. A un certo punto, ho visto un gran via vai di gente, una ventina circa». Scesi da alcune auto, sono entrati nell’area in cui c'è la Casa della Salute dell’Ausl, ma anche un vecchio edificio delle ferrovie. L’area era chiusa ma questo non li ha certo scoraggiati. Dopo poco l’uomo li ha visti uscire. Una scena che non dimenticherà. «Un’orda - ribadisce aggiungendo di aver dato subito l'allarme - di persone in fuga che si sono sparpagliate per le strade vicine. Mi è parso che fossero per la maggioranza sudamericani. Ma la cosa più sconvolgente è stata vederli brandire machete e katane - ripete -. Non credevo ai miei occhi tanto che subito ho creduto che fosse uno spettacolo. Poi, invece, ho capito che non era così e che era appena successo qualcosa di molto grave». Nel frattempo, in viale Fratti sono arrivate le ambulanze del 118 e i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile che, nell'edificio lungo la ferrovia, hanno soccorso il giovane ferito. Mentre l’ambulanza lo ha trasportato all’ospedale, i militari hanno iniziato a raccogliere le testimonianze tra cui quella della fidanzata della vittima. Ma quello di viale Fratti non è stato l'unico episodio violento di domenica. In mattinata, infatti, i carabinieri erano intervenuti anche a San Leonardo dove due pusher tunisini erano stati accoltellati da un loro connazionale 17enne, poi fermato e denunciato.

Michele Ceparano