Addio a Ernesto Gazza, un signore d'altri tempi

Lorenzo Sartorio

Una persona elegante, raffinata, dai modi molto garbati. Un vero gentiluomo. Ernesto Gazza, noto e stimato imprenditore, è deceduto all’età di 85 anni.

Parmigiano di nascita, di antica ed importante famiglia sorbolese, dopo avere frequentato il liceo classico al Maria Luigia, si laureò in Economia e commercio nel nostro Ateneo affermandosi, in seguito, come titolare di un’azienda per la trasformazione del legno. Residente storico, per anni, del quartiere Cittadella, esattamente di via Pelacani, dov’era stimato e benvoluto da tutti, Gazza, che non si sbaglierebbe definire un raffinato bon vivant, pur frequentando altolocate compagnie, sapeva attirarsi la simpatia di chiunque, anche della gente più umile, appunto per quel suo carattere aperto, molto disponibile ma, soprattutto, gentile. Uomo di sport, tifoso del Parma, amava tantissimo lo sci, le immersioni subacquee, il tennis che praticava nel circolo di Mariano, il poter cavalcare i suoi adorati cavalli. Ma, Ernesto, era soprattutto un appassionato di buona musica: da Verdi, Mozart, Strauss, Puccini. Ed, appunto per questo, non mancava alle varie rappresentazioni al Regio. Fu tra i fondatori del Rotary Club Parma Est. Albino Ivardi Ganapini così lo ricorda: «Non è difficile parlare di Ernesto Gazza tra gli amici del Rotary Parma Est, perché è stato uno dei più brillanti animatori del Club nei tanti anni della sua militanza rotariana. Ad una naturale simpatia che traspariva dal suo sorriso si univa la sua voglia di vivere e di comunicare. Non a caso per tanti mandati gli fu affidata la guida della Commissione per le relazioni internazionali e in tale ruolo organizzò diversi gemellaggi, tra cui il più duraturo e ricco di scambi culturali è stato quello col Club di Bourg en Bresse, in Francia. Guidava con maestria le nostre visite a Bourg e a Lione e quelle degli amici francesi a Parma, a Venezia e in Toscana, sempre con quel suo entusiasmo contagioso che aiutava a risolvere i problemi. Non meno significativa è stata la sua collaborazione nella raccolta fondi per le iniziative umanitarie del Parma Est. Personalmente posso ricordare quelle per aiutare le Scuole di Antananarivo in Madagascar fondate da mio fratello missionario Don Pietro. Vorrei poi ricordare la sua bella figura come collante, fautore di coesione in un Club che toccava il numero di cento soci. Era una gara tra noi per andare al suo tavolo nel corso delle conviviali rotariane. Ci mancherà molto». Anche Corrado Cocchi serba un bellissimo ricordo di Gazza. «E’ stato più volte ospite del nostro ristorante sia in compagnia della moglie che di amici. Ed il suo stile era sempre impeccabile, imperniato su una non comune gentilezza ed una signorilità davvero straordinaria. Dal suo eloquio traspariva, non solo una profonda cultura ed una innata umanità, ma anche un grande amore per la sua città e per quella parmigianità che testimoniò in ogni sede in modo molto raffinato». Da tempo risiedeva nelle Marche, ad Offida (provincia di Ascoli Piceno), con la moglie Maria Rosaria. Lascia, oltre la moglie, la sorella Silvia ed i nipoti Maurizio, Luigi e Carlo Pavesi.