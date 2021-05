Chiara De Carli

Alma sarà «ambasciatrice» della cucina italiana in Cina per l'Italian Culinary Program, iniziativa finalizzata alla promozione della cultura gastronomica italiana e alla costruzione di legami più profondi nella cultura culinaria tra Cina e Italia nata dalla collaborazione tra l'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, l'Ambasciata Italiana nella Repubblica Popolare Cinese e Italian Trade Agency. Per questo progetto La Scuola Internazionale di Cucina Italiana ha già realizzato una serie di Masterclass di «Arte culinaria italiana» per gli studenti degli istituti culinari cinesi: sei video lezioni da 40 minuti, dedicate ad alcuni tra i prodotti iconici della gastronomia italiana, che ruoteranno attorno a famose ricette.

«Quella che viviamo anche nel particolare momento attuale è un'Alma ancor più motivata, che mantiene le proprie peculiarità di eccellenza in una didattica basata fondamentalmente sulla caratteristica della cucina e dei prodotti agroalimentari italiani – è stato il commento di Enzo Malanca, presidente di Alma, durante la presentazione del progetto -. La didattica di eccellenza tradizionale di Alma si avvale anche della connotazione tecnologica, che permette di dialogare oltre che sul piano didattico con i nostri allievi, di diffondere in progetti come questo in collaborazione con ITA, uno tra i nostri partner più importanti a livello istituzionale, i valori del made in Italy nel mondo». Le fasi successive del programma saranno però «in presenza»: il Workshop Culinario Italiano, previsto tra maggio e giugno 2021, si concentrerà invece sulla pratica attraverso una serie di seminari e dimostrazioni, con presentazioni degustazioni di vari prodotti alimentari, ma anche esperienze interattive e multisensoriali. L'ultimo step dell'Italian Culinary Program sarà un evento previsto per il mese di luglio a Shanghai: un workshop estivo disegnato per gli insegnanti chiamati alla divulgazione sull'educazione culinaria italiana e a cui parteciperanno selezionati istruttori da ognuno degli istituti partecipanti delle principali città della Cina. «La promozione della cucina italiana e dei prodotti agroalimentari costituisce una priorità per il Sistema Paese – ha sottolineato l'ambasciatore d'Italia nella Repubblica Popolare Cinese Luca Ferrari -. A maggior ragione in Cina, dove è parimenti radicata una cultura gastronomica millenaria».