Continua il viavai nel vecchio mulino

Luca Pelagatti

Davanti al cancello qualcuno ha deposto una piantina fiorita. Peccato che a fianco, tutto intorno, ci siano solo vetri rotti, cartacce, lattine ossidate. E anche un foglio strappato dalla recinzione con la scritta «Questura di Parma. Zona sotto sequestro». Forse è un segno: ma l'inchiostro, con l'umidità, sta iniziando a scolorire.

Eppure è passata appena una settimana dalla morte di Daniele Tanzi, ucciso da 24 coltellate mentre dormiva abbracciato alla ragazza di cui era innamorato. E sette giorni possono essere lunghissimi o un lampo: un'eternità per i familiari di Daniele, che ancora aspettano il funerale, fissato per domani, o un attimo a vedere il vecchio mulino. Anzi, come la chiamavano Daniele e Maria Teresa, «la fabbrica». Dove, è evidente, è ripresa la vita randagia di prima.

Lo dimostra la grossa catena messa a bloccare il cancello sul davanti, quello da cui sono passati tutti i protagonisti di questa storia tremenda: il cancello è ancora accostato ma gli anelli della catena sono stati tagliati. E basta una spinta decisa per riaprire il varco. Una spinta, però, che non vale neppure la pena di dare. Pochi metri più in là c'è un altro ingresso solo in parte ostruito da una rete e da fettucce colorate. È evidente che la rete è stata spostata, il nastro strappato. E che si va e si viene come si vuole. Buttando l'occhio all'intero, nelle prime stanze, non si vedono ombre in movimento. Ma chi abita in zona conferma che il viavai non è mai cessato. «E non passano dal davanti ma dal retro», spiega un residente di via Ugo Tognazzi. Dalla sua finestra la fabbrica pare si possa toccare. E la rete che dovrebbe proteggere la vicina linea ferroviaria è tutta piegata. Segno del continuo passaggio di persone. Alcuni lì dentro, di fatto, si sono creati una parvenza di casa, come dimostrano le scatolette di tonno abbandonate, le confezioni di pane vuote. Ma la maggior parte lo usa solo come un rifugio passeggero: un albergo a ore senza portiere e senza luce. «Anche nei giorni scorsi ho visto dei lampi, usano i cellulari per trovare la strada», spiega un altro residente che in passato ha anche buttato dentro un occhio. «C'era anche un materasso, divani, un tavolo». Arredi minimi in uno scheletro di mattoni e ferro in cui porte e finestre murate sono state sfondate. E dove salendo ai piani più alti si trovano stanze nemmeno troppo luride. Come se qualcuno le avesse un po' ripulite. In alto, vicino al tetto, invece, svolazzano i piccioni che si sono presi un magazzino con ancora scaffali in legno. Nel muro, un passaggio creato a picconate porta all'interno e lo sovrasta la scritta «L'inferno è qui». Sembra vero: ma nonostante tutto, dall'asfalto, sono nati dei papaveri.